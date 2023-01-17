Мураховский объяснил, почему британские танки не спасут Украину

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анки «Челленджер-2», которые Британия решила поставить Украине, отличаются рядом существенных недостатков и уступают современным аналогам производства других стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил один из ведущих российских военных экспертов, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, давший оценку британскому танку.

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«Этот британский танк в существующем облике имеет ряд критических недостатков, которые невозможно быстро изжить в рамках нынешней платформы. В частности, его устаревшее орудие малоэффективно против других современных танков. Но заменить «Челленджер» нечем, поэтому британцы планируют «паллиативные» или по-другому – формальные способы модернизации», – сказал Мураховский «Комсомольской правде».

Он добавил, что на британскую машину установлено устаревшее нарезное орудие калибра 120 миллиметров, которое не позволяет применять мощные боеприпасы при стрельбе по сильно защищенным целям.

«Фактически оно малоэффективно против большинства современных танков. «Челленджер-2» проигрывает не только нашим гладкоствольным орудиям калибра 125 миллиметров, способным применять управляемые снаряды, но и большинству иностранных аналогов. К тому же у этой старой британской машины нет автомата заряжания, как на наших танках, а это приводит к низкой боевой скорострельности, особенно на ходу по пересеченной местности», – отметил аналитик.

По его словам, еще одной серьезной проблемой «Челленджера» является устаревшая система управления огнем, в которой, например, отсутствует уже обычный для современных танков автомат сопровождения цели, присутствующий на новых российских машинах.

«Но и это еще не все. Гидропневматическая подвеска британского танка также требует замены, так как ее возможности находятся на пределе по массе танка. При навесе дополнительного бронирования и оборудования в боевых условиях она продемонстрировала слабую надежность и не обеспечивала приемлемую плавность хода. Ранее для этих британских танков был разработан план модернизации LEP (Life Extension Project), с помощью которого британцы рассчитывали решить перечисленные проблемы. Программа предполагает установку нового гладкоствольного орудия, новой системы управления огнем и более мощного двигателя в 1,5 тысячи лошадиных сил. Однако проект до сих пор не реализован. Но, видимо, в Лондоне решили, что для Украины и так сойдет», – резюмировал Мураховский.