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28.10.2021 12:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Мураховский: Украинская армия получила новые возможности

Новости УкраиныПоставки Турцией ударных БПЛА для ВСУ значительно усилил боеспособность киевской карательной группировки в Донбассе....

Поставки Турцией ударных БПЛА для ВСУ значительно усилил боеспособность киевской карательной группировки в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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«С их поставками украинская армия получила новые возможности. У нее есть более высокоточные средства вооруженной борьбы, чем ствольная артиллерия, которую они применяли против народных милиций республик. Опасность со стороны украинских войск для них всегда была, но теперь ее уровень вырос. Такие беспилотники — относительно дешевые и простые в применении аппараты, которые могут использоваться и в качестве средств разведки, и как средство поражения», – сказал эксперт «Известиям».

При этом он подчеркнул, что БПЛА могут применяться и быть эффективными ровно в той мере, в которой позволяет противник.

«Мы видели пример в Сирии, когда атаки беспилотников боевиков против российской базы оказались безуспешными», – напомнил Мураховский.

 

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