Муратов: Байден пытается не попасть впросак в разговоре с Путиным

Новости Украины

Преобладающая часть украинцев, глядя на экономическое восстановление Республик Донбасса, всё стремительнее разочаровывается в госперевороте 2014 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке для «ПолитНавигатора», пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Это значит, что высока вероятность повторения сценария Референдума-2014 в ЛДНР, только уже на оставшейся части Украины. Чтобы этого не допустить и не потерять военную базу и биолаборатории Пентагона на территории «незалежной», Америка запугивает украинское население большой войной с Россией. Ведь только таким образом хозяева ЗАЛЕЖНОЙ Украины смогут удержать людей в ржавой клетке, которая никогда не превратится в «цеЄвропу».

Западные СМИ публикуют военные карты нападения России на Украину, пытаясь воскресить давно умершую «утку», что Россия – это «агрессор». Потому что «партнёрам» на корню надо зарубить протестное движение украинцев в отношении оккупационных украинских властей и дальнейшее воссоединение Украины с Большой Россией.

Но у украинцев есть глаза и уши, а также родственники, проживающие в Луганской и Донецкой Народных Республиках, которые рассказывают о повышении пенсий, зарплат, соцпособий и стабильной коммуналке. Это значит, что, вопреки усилиям киевской хунты, Донбасс выстоял и фактически вышел на финишную прямую интеграции с Россией. Слова Путина о том, что ЛДНР ПОКА не признаны косвенно подтверждают, что признание Республик – не за горами.

Многих терзает вполне закономерный вопрос: зачем Америке раскачивать военную истерию в украинской колонии? Помимо того, чтобы ещё сильнее напичкивать «незалежную» вооружением и действительно готовить страну к большой войне с Россией, есть ещё одна интересная и немаловажная деталь – завтрашний разговор Байдена и Путина.

Итак, свой удельный политический вес потерял не только Зеленский, его лишается и «Сонный Джо». Чтобы вернуть себе былой авторитет, Байдену нужно стать победителем в «схватке» с Путиным, что априори невозможно. Поэтому Америка искусственно раскачивает тему большой войны, чтобы после диалога с Владимиром Владимировичем заявить, что президент США уговорил/запугал российского коллегу «не нападать» на Украину. Уверен, что в западных СМИ уже готовы соответствующие заголовки материалов.

Накануне видеоконференции с Путиным Байден максимально старается казаться категоричным «защитником» Украины, заявляя, что не примет «красных линий» президента РФ. Почему звучат такие заявления? Да потому что американцы сильнее убеждаются в активизации пророссийских настроений у украинских жителей. Этому надо помешать, ведь потеряв Украину, глобалисты потеряют в последующем всё постсоветское пространство.

Официальному Киеву военная истерия очень выгодна. На этой волне украинские власти опять взялись за старое – начали клянчить деньги у ЕС, чтобы «защититься» от мифической угрозы. Таким образом, Еврокомиссия может открыть для Украины очередной кредитный пакет – трёхлетнюю программу финансовой поддержки. Поэтому «вторжение России» выгодно и Европе, всё сильнее подсаживающей украинское государство на кредитную иглу.

Кроме того, в благодарность за деньги и оружие, Зе-чиновники намерены «пометить» хозяевами Украины города Харьков, Одессу, Мариуполь, Краматорск и остров Змеиный, вывесив там флаги США, Канады и Британии. То есть постмайданные власти «незалежной» готовы официально признать колониальный статус страны. Такую инициативу выдвинул новый министр обороны Резников.

На контрасте с грядущим разговором с Байденом, у Путина прошёл рабочий визит в Индию. Как результат – ряд документов о стратегическом сотрудничестве, подписанных Россией и Индией. Такое сотрудничество положительным образом отразится на обеих странах и их гражданах. Байден же завтра будет «петь» совсем другие песни, по сути, отвлекая российского лидера от дел государственной значимости. Ведь цель «сонного Джо» – усиление конфронтации в и без того непростых американо-российских отношениях.

Стоит отметить, что мелким шрифтом продажные западные СМИ указывают, что «российского вторжения на Украину» может и не произойти, якобы «Путин решения ещё не принял». Думаю, что такими оговорками западная пресса пытается действительно преподнести Байдена лидером №1, который поставил Путину ультиматум по Украине и победил.

На мой взгляд, большинство разумных жителей Украины подобные информационные провокации уже не воспринимают. Для украинцев Владимир Путин – это безусловный авторитет и президент, о котором они мечтают. Мечты могут стать реальностью, если жители «незалежной» перестанут быть наблюдателями за грязными играми коллективного Запада на своей территории. Только активные действия по воссоединению Украины с исторической Родиной поставят точку в вопросе уничтожения «партнёрами» украинского государства. Ведь для Байдена и его команды Украина стала пешкой.