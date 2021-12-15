Муратов: «Байден решил использовать против России украинские бандформирования»

Новости Украины

Америка нарочито демонстрирует России, что «красные линии» в отношении Украины она будет нагло пересекать.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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То, что Верховная Рада разрешила допуск иностранных военных на территорию «незалежной» для участия в учениях 2022 года, означает, что в грядущем году готовятся полномасштабные военные действия с украинской стороны не только против Донбасса, но и против России и Белоруссии.

Сообщается, что так называемые международные манёвры с иностранными интервентами станут ещё масштабнее. К ним привлекут ещё больше солдат НАТО. В этом, собственно, никто и не сомневался. Только почему-то власть имущие всея Украины игнорируют законодательство, в котором чёрным по белому написано, что функциониование военных формирований, не предусмотренных законом, а также размещение иностранных военных баз на территории страны, запрещено.

Поэтому для решения поставленных задач своими сюзеренами, «слуги» в очередной раз меняют украинское законодательство – снова и снова создают законы, наделяющие иностранных интервентов легальными полномочиями. И кто-то после этого посмеет говорить, что Украина – суверенное государство?!

После встречи Владимира Путина и Байдена стало очевидно, что у американского президента нет иного выхода, кроме как задействовать против России украинские бандформирования. Поэтому «жёлто-блакытных» боевиков ещё сильнее будут накачивать оружием, проводить обучающие мероприятия, инструктажи и практику. Практические навыки ВФУ под контролем НАТО будут отрабатывать в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Стоит обратить внимание на бюджет военных «обучающих» мероприятий. На Украине, в которой нет денег на прохождение отопительного сезона, оплату тарифов ЖКХ, на проведение военных операций с НАТО выделят почти в 3 раза больше средств, чем в 2021 году – 106,5 млн. гривен. Обнищавшим украинцам Зе-власть не поднимает пенсии и зарплаты, не делает доступными элементарные товары бытовой необходимости, не улучшает медицину, не модернизирует жилищно-коммунальную и транспортную сферу, а все деньги преступно направляет на войну, которую им навязали Америка и Британия.

Украинское население побуждают к тому, чтобы от безденежья люди шли на войну убивать своих братьев и погибать самим.

В пояснительной записке к закону усиление натовской активности в «незалежной» аргументируют «стратегическим курсом по обретению Украиной членством в НАТО и ЕС» и сложной военно-политической ситуацией, которая требует наращивания оперативных возможностей ВФУ. А НАДО ли украинцам НАТО, от «рук» которого они могут потерять собственные жизни? В этом и есть цель западных оккупантов Украины – руками украинцев истребить украинское население и впутать в большую войну Россию и Белоруссию, так сказать, новых «врагов незалежной» с точки зрения Америки и Великобритании.