Муратов: Для Байдена саммит с Путиным завершился провалом

Новости Украины

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Очевидно, что вчерашняя онлайн-встреча Путина и Байдена была архинужна американской стороне, которая длительное время проводила многократные и разносторонние информатаки на Россию. Американская экономика рушится, страна теряет свои геополитические позиции, в то время как Россия наращивает мощь и собирает свои земли. Поэтому сверхзадача заокеанских «партнёров» – задушить РФ экономически и остановить процесс сборки русских земель.

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Зерно главного страха США – в заявлении замгоссекретаря Виктории Нуланд, которая «опасается, что президент России Владимир Путин стремится восстановить Советский Союз как проект своего наследия». Америка после предателей Родины Горбачёва, Ельцина, Кравчука, Чубайса и Ко столкнулась с государственником Путиным, который прекратил разрушение РФ американской «демократией», укрепил армию и страну в целом, а главное – вселил надежду у жителей постсоветского пространства, что сверхдержава будет восстановлена.

Хочу успокоить «звёздно-полосатую» команду – Советский Союз восстановлен не будет. Но на политической карте мира обязательно появится Большая Россия, которая включит в себя не только постсоветские территории, но и другие страны, которые на собственном горьком опыте узнали цену «дружбы» с Америкой.

Возвращаюсь к теме двусторонней онлайн-встречи Байдена и Путина. Во-первых, двусторонней назвать её трудно, ведь в отличие от российского лидера, «сонный Джо» вёл переговоры с чиновничьей группой поддержки. Даже в этом моменте президент США вновь соврал. Глядя на фото из кабинета Байдена вспомнилась цитата из «Записок мёртвого дома» Достоевского: «Семеро одного не боятся». Америка, судя по всему, предпринимала очередные попытки оказать давление на Владимира Владимировича.

Странно, что за годы работы в политике американские «партнёры» так и не поняли, что Путин – не тот лидер, которого можно взять испугом. А вот президент России может и напугать, и рассмешить. Как сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, в разговоре нашлось время и для шуток. Что же касается испуга, то результатом вчерашних переговоров стало то, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против «Северного потока-2». Значит, Путин поставил Байдену ультиматум.

Можно предположить, что Байден предлагал Путину дружбу против Китая – ещё одного геополитического конкурента Штатов. Ведь антироссийские санкции сблизили КНР и РФ. Поэтому не исключено, что отмена санкций по «СП-2», запрета резидентам США инвестировать в российский суверенный – нелепая попытка США «подкупить» Путина и повторить а-ля советско-китайский раскол в российском исполнении.

Судя по всему, отмена санкций задела американскую сторону. Виктория Нуланд успела отрапортовать, что США рассматривают остановку газопровода «СП-2», если Россия нападёт на Украину. Кроме того, в Белом доме сообщили, что США и их европейские союзники продолжат давить на РФ «решительными экономическими и другими мерами». То есть Америка продолжает гнуть линию «российской агрессии», чтобы нанести России экономический ущерб.

Кроме того, было заявлено, что США готовы помочь продвижению реализации Минских соглашений, с дополнением, что Америка расширит военную помощь Украине, если Россия сделает шаги против неё. Минские соглашения подразумевают мир, а американские «партнёры» продолжают разгонять тему войны.

Интересна формулировка «если Россия сделает шаги против неё». Если учесть, что «незалежная» воюет против жителей ЛДНР, а Россия не является стороной конфликта, то вполне возможно, что по американской логике фраза «шаги против неё» – это прекращение продажи угля «незалежной» и насущный газовый вопрос. В любом случае, ясно, что Америка настроена на войну с РФ «руками» Украины. Это значит, что американские «партнёры» будут придумывать всё новые и новые поводы и аргументы «плохого российского поведения».

Байден почему-то имеет право упрекать Путина «о наращивании российских войск на границе с Украиной». Но по факту украинскую территорию во всю осваивает НАТО, и у границ России в реальной перспективе могут «дежурить» вооружённые до зубов натовские военные. Иными словами Америка подтвердила, что, во-первых, Украина – её колония.

Чтобы придать Байдену статусности на фоне авторитетного российского лидера, Белый дом по итогам переговоров сообщил, что «Байден не делал уступок Путину по возможному расширению НАТО». Судя по достаточно агрессивному релизу американской стороны по итогам саммита президентов, и конструктиву, который опубликовала Россия, то для Америки встреча была провальная.

Ни шантажом, ни количеством «звёздно-полосатых» участников в ходе «двусторонней» встречи Америке не удалось взять верх над Российской Федерацией.

Кроме того, Путин заявил, что НАТО предпринимает «опасные попытки освоения украинской территории». Эту цитату президента каждый может интерпретировать по-своему, но я считаю, что в словах Владимира Путина прослеживаются намёки на то, что Украина – это не американская колония, а украинцы – неотъемлемая часть многонационального русского народа. Значит, натовская оккупация Украины закончится ровно так же, как фашистская оккупация в годы Великой Отечественной войны, и, в конечном счёте, Украина станет частью Большой России.