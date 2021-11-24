Муратов: Для США Украина стала не только военным полигоном, но и «дойной коровой»

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Новости Украины

Разгоняя в медийном поле тему «скорого российского вторжения на Украину», США оказывают «незалежной» медвежью услугу – спугнули последних инвесторов, спровоцировали очередной рост инфляции и девальвации гривны.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров правящего в ДНР ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Текущий показатель потребительской инфляции на Украине – 11%, и эта цифра стремится вверх. К концу текущего года инфляция может составить 14%. Один доллар стоит уже 26,8 гривен, и не исключено, что завтра украинская нацвалюта побьёт очередные антирекорды своего падения. Доллар по 8 гривен, который украинцы могли купить до госпереворота, навсегда ушёл в историю.

На фоне запущенной США истерии, касающейся войны с Россией, зарубежные инвесторы начали активнее выводить деньги из гособлигаций, что буквально обваливает курс гривны. Кроме того, стабилизируя валютный рынок, Нацбанк растратил золотовалютные резервы, ведь в последнее время спрос на валюту в «незалежной» опережает предложение. Поэтому есть вероятность того, что Зе-власти потратят львиную долю денег, выделенных МВФ, на закупку доллара, а не на борьбу с последствиями ковида. Так сказать, выручат своих американских «партнёров».

Последние, к слову, под видом «помощи» продолжают доить Украину. В рамках специальной программы «избыточного оборонного оборудования» (Excess Defense Articles,) Штаты поставили «незалежной» два патрульных катера класса Island. В СМИ сообщалось, что эти катера являются частью помощи по безопасности на суму свыше 2,5 милилардов долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года.

Но по факту «незалежная» должна заплатить за расконсервацию списанных Америкой старых лодок, их транспортировку и обучение персонала. А это всё влетит в копеечку – 10,1 миллионов долларов. Вот умеют же американские «партнёры» дарить подарки!

Кто будет за эти «подарки» платить – вопрос риторический. Главный спонсор американо-украинского «партнёрства» и беззаботной жизни «слуг» народа – обнищавшее украинское население. Для того, чтобы у украинцев не возникало лишних вопросов, Америка и её украинские вассалы нагнетают тему войны с Россией, а новоявленный «незалежный» министр обороны Резников пообещал после нового года мобилизовать 200 тысяч резервистов – «в случае необходимости».

Тем временем рейтинг Зе-власти обрушился до исторической отметки. Согласно новому социологическому опросу в «незалежной», если бы во втором туре президентских выборов встретились президент Зеленский и экс-спикер Рады Дмитрий Разумков, победа была бы за Разумковым.

Украинцы пытаются найти луч света во мраке постмайданной политики. Главное – помнить, что когда-то и Зеленский казался им копией экранного Голобородько, а по факту стал худшей копией Порошенко. Поэтому надо готовить будущего президента не из бывших «слуг», а из честного и грамотного человека, который поставит крест на колониальном статусе Украины и сделает всё для её воссоединения с Россией.