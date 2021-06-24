Муратов: Донбасс победит Украину экономически. Процесс уже начинается

24.06.2021, Донецк, Игорь Иванов

Новости Украины

«Комсомольское рудоуправление» в ДНР после захода на предприятие российского инвестора выходит из кризисного периода и встраивается в производственную цепочку Российской Федерации.

Об этом рассказал один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов, который накануне провёл встречу с руководящим составом филиала №8 рудоуправления.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По данным Муратова, сотрудники уже получили часть задолженности по заработной плате.

Как сообщил управляющий филиалом Александр Волков, 30 июня ожидается следующая выплата по погашению задолженности. «У наших людей появилась надежда», – подчеркнул Волков.

«Учитывая нарастающие интеграционные процессы с РФ, важно, чтобы жители Республики как можно скорее получили российское гражданство и, следовательно, могли воспользоваться полным спектром социальных услуг. Поэтому после получения паспорта гражданина РФ нашим людям важно получить СНИЛС и зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг. С этой целью из Республики запущены бесплатные автобусные рейсы в Россию. Однако, по поручению Главы ДНР Дениса Пушилина процедура получения СНИЛС и регистрации на ЕПГУ будет максимально упрощена. Как говорится в заявлении Главы Республики, для получения СНИЛС и регистрации на ЕПГУ необходимо лично обратиться в отделения миграционной службы МВД ДНР при подаче комплекта документов на получение российского гражданства либо подать заявления отдельно в случае наличия российского гражданства», – напомнил Муратов.

Он подчеркнул, что гражданство РФ – «наша защита, наш козырь, наш путь к миру». Однако, многие граждане ещё не получили паспорта Донецкой Народной Республики. При обращении за помощью в общественные приёмные, процесс получения паспорта ДНР можно значительно ускорить.

«Это та работа, которая выстроена в рамках общественных приёмных, когда любой человек может прийти с пакетом документов для его проверки и подачи в реестр Миграционной службы для ускорения получения паспорта ДНР. Для получения СНИЛС пока ещё вывозим людей в Россию, но в течение недели заработает алгоритм, когда для этого будет достаточно обратиться в Миграционную службу ДНР», – рассказал Алексей Муратов.

Он подчеркнул, что сейчас важно закрыть все обязательства по погашению долгов по зарплате.

«Уверен, что объёмы производства будут только расти. Наша промышленность заработает полноценно. Донбасс – самодостаточный регион. Здесь есть и природные ресурсы, и промышленный потенциал, и квалифицированные кадры. Донбасс не будет стоять перед Россией с протянутой рукой, мы можем стать локомотивом всего постсоветского пространства – Большой России. Сегодня нам создают максимальные сложности, – даже не Украина, а западные «партнёры». Потому что Украина находится под оккупацией: в Офисе президента сидят сотрудники Госдепа, рисующие Зе-властям «дорожные карты»; в СБУ восседают сотрудники ЦРУ, организовывающие военные провокации», – сказал Муратов.

«Почему мы выстояли за эти семь лет? – задал вопрос Алексей Муратов. – Потому что мы – одна сплочённая команда. Это на Украине представители разных политических сил воюют за власть, как лебедь, рак и щука, игнорируя интересы украинского населения. У нас же цель одна – выстраивание мостовой в Россию, решение общих вопросов и задач. Что за 30 лет «незалежности» создали осколки постсоветского пространства? Они попросту проели тот потенциал, который тяжёлым трудом создавали наши общие предки».

Он подчеркнул, что, несмотря на военно-политическое противостояние, непризнанный статус, экономическую, транспортную и финансовую блокаду, для предприятий Донбасса «самый сложный период прошёл».

«Дальше наступит период развития. Предприятия Республики встраиваются в производственную цепочку Российской Федерации. Наша задача – победить экономически. Мы уже победили на полях сражений, дважды сокрушив в котлах вооружённые формирования Украины. Заметьте, на Украине уже не скачут, ведь поняли, что Евросоюзу украинцы не нужны. С каждым годом украинское население живёт всё хуже и хуже, и перспектив на просвет нет абсолютно никаких. Как нет и образа будущего. Но у нас этот образ есть – это Большая Россия. В составе Большой России и нам, и России будет проще развивать экономику. Я уверен, что мы соберём нашу большую страну, как её собрали наши предки», – подчеркнул Муратов.

Он отметил, что в Донбассе сегодня решается судьба не только Украины, но и Большой России.

«Самый кризисный период – 2014 и 2015 годы – мы пережили. Теперь выходим на новый этап: от обороны – к восстановлению, а дальше – к развитию. Да, хочется развиваться быстрее, но всё зависит от нашей с вами активности», – сказал Муратов.