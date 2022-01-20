Муратов: Донбасс уже никогда не вернётся на Украину

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Новости Украины

Появление в Госдуме обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании ЛДНР является свидетельством того, что в московской политике наступил переломный момент, и Донбасс уже никогда не вернётся в состав Украины.

Об этом журналистам рассказал руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это, по сути, первый документ, декларирующий цель признания ЛДНР, ради которого донбассовцы восстали в 2014 году против фашистского режима на постгоспереворотной Украине. Думаю, что признание Народных Республик Донбасса – это козырь в руках России, который она может применить в виду непродуктивных переговоров с завравшимися западными «партнёрами», – пояснил Муратов.

По его мнению, госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев для того, чтобы проинструктировать киевское руководство касательно невыполнения Минских соглашений, потому что Запад осознал, что «игра в одни ворота с Россией – страной-гарантом Минска-2, не пройдёт».

Однако Алексей Муратов уверен, что Киев всё равно не пойдёт на выполнение Минских соглашений, потому что опасается потерять поддержку националистов.

«В этой связи вполне закономерно, что на фоне интриг и обмана Запада Россия признает республики Донбасса. Ведь только в ДНР проживают более 350 тысяч граждан РФ. И этот показатель стремительно растёт. Цивилизованный «развод» с постмайданной Украиной и признание Россией и другими странами ЛДНР – это естественный исторический процесс», – добавил общественник.

Кроме того, Алексей Муратов обратил внимание, что авторы постановления опираются на результаты референдума 27 марта 1994 года, в результате которого жители Донбасса «пытались отстоять вопрос русского языка, полнокровного участия Украины в делах СНГ и федеративного устройства Украины».

Он рассказал, что явка на тот референдум была рекордной, 72% в Донецкой области, и 74% – в Луганской. Однако киевское руководство сделало всё возможное, чтобы нивелировать и скрыть результаты всенародного голосования. В итоге результаты референдума были засекречены.

«Это было первое публичное унижение жителей Донбасса властями «незалежной». Собственно, уже тогда стало понятно, что развитие Донбасса под крылом западной колонии – Украины, невозможно. Очевидно, что официальный Киев боялся собственных граждан: что в 1994 году, что в 2014-м. Поэтому пошёл на них войной», – резюмировал Муратов.