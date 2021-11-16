Муратов: География рынков сбыта ЛДНР расширяется до исторического максимума

Подписанный вчера Владимиром Путиным указ, которым снимаются все квоты и разрешается участие предприятий ЛДНР в государственных тендерах на территории РФ, – будет действовать до момента официального воссоединения Донбасса с Россией.

Об этом «Полит Навигатору» заявил экономист Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика».

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«Президентский Указ № 657 от 15 ноября 2021 года будет в силе до политического урегулирования ситуации в ЛДНР на основе Минских соглашений. А если учесть, что украинские оккупационные власти восьмой год нарочито игнорируют Минские соглашения, заявляют, что «незалежная» снялась «крючка Минска», то Указ может стать бессрочным – до официального становления Большой России», – сказал Муратов.

По мнению общественника, теперь «между республиканскими и российскими товарами можно ставить знак равенства», а «география рынков сбыта расширяется до исторического максимума».

«Символично, что жители Москвы, Калининграда, Владивостока и других городов нашей необъятной Родины смогут покупать качественную продукцию, сделанную в русском Донбассе. Здесь стоит заострить внимание на таком моменте: после наложения на Россию западных санкций, с 2014 года она взяла курс на импортозамещение. То есть, донбасские товары, на основании Указа Путина, – это отечественные товары. Таким образом, 15 ноября 2021 года – это исторический день, – день начала воссоединения нашего Отечества – Большой России», – рассуждает экономист.

Муратов выразил уверенность, что «указ Владимира Путина даст «зелёный» свет российским инвестициям в Донбасс».

В качестве примера таких инвесторов он привел российского бизнесмена Евгения Юрченко, который несколько месяцев назад заменил управлявшего предприятиями Донбасса олигарха Сергея Курченко.

«Он мастерски навёл порядок на предприятиях, которые были на грани ликвидации», – утверждает Муратов.

Он полагает, что, если Донбасс продемонстрирует положительный опыт, это станет «импульсом к действию для всех постсоветских стран, в которых экономика за 30 лет «незалежности» разрушена донельзя».

«А действие может быть только одно – создание новых политических сил, которые приведут их государства в состав Большой России. Ведь только с Россией возможно экономическое чудо даже в тех бывших Советских Республиках, которые Запад уже превратил в производственный могильник. Мы – один народ, и мы обязаны воссоединиться», – резюмировал Муратов.