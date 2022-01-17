Муратов: Игра Порошенко и Зеленского должна закончиться трибуналом для обоих

Новости Украины

Марлезонский балет на Украине, главными действующими лицами которого являются Петр Порошенко и Владимир Зеленский, пора заканчивать. И сделать это должно украинское население.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров правящего в ДНР ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

На Украине людей сегодня просто-напросто развлекают «слуги» бывшие и теперешние, которые думают вовсе не о благополучии населения и мире в стране, а о том, как дорваться/удержаться в ещё не до конца опустошённой государственной кормушке.

Кровавый «гетьман» Порошенко отождествляет себя с сакральным сидельцем – берлинским пациентом, год назад громко и пафосно вернувшимся в Россию, которую у него не получилось поджечь, несмотря на многомиллионные вложения его западных хозяев. Так вот сюзерены Порошенко решили повести его по стопам Навального, – чтобы слепить из него образ жертвы, которая всю себя отдаёт государству.

Шумиха с возвращением в «незалежную» испуганного беглого пятого президента была бы хоть как-то объяснима, если бы Зеленский решился на осуждение своего «попередныка» за развязанную им войну в Донбассе и убийства невинных жителей, разрыв добрососедских отношений с Россией, выход из стратегических соглашений с СНГ, экономическое закабаление Украины. Но, увы, нет. Владимир Зеленский стал продолжателем всех преступлений своего «попередныка», а цирк с «пидозрой» и судом устроил для поднятия своего рейтинга.

Группировка Порошенко серьёзно готовилась к прибытию «гетьмана» на украинскую территорию – была организована проплаченная массовка, СМИ, так сказать, мини-майдан состоялся. Что особенно бросается в глаза, так это оскорбления Порошенко в адрес пока ещё президента Украины Зеленского. Даже в последние месяцы правления Януковича майданщики его так не унижали, как позволяет себе в адрес Зеленского Порошенко.

При этом бывший украинский «керманыч» строго отрабатывает темник американо-британских «партнёров», а-ля «Россия скоро нападёт». Это говорит о том, что у Пороха есть надёжный западный тыл. К слову, мои слова подтверждает факт того, что посол Британии в «незалежной» Мелинда Симмонс продублировала слова Порошенко, сказанные им на «стихийных» митингах, о том, что стране нужно сконцентрироваться на отражении внешней угрозы, а не отвлекаться на поляризацию внутренней политики.

Порошенко начинает обновлять в памяти украинцев список своих «перемог»: победа в революции «гидности», сильная (?) армия, томос, безвиз, и «бой Путину в 2014-2015 годах». Только в 2014-2015 гг. Порох дал бой мирным старикам, донбасским детям, коммунальщикам, восстанавливающим разрушенные обстрелами ВФУ объекты ЖКХ. И именно в 2015 году ВФУшники под командованием кровавого «шоколадного короля» потерпели крах на полях сражений.

Тогда Порошенко спасли лишь Минские соглашения, которые ни он, ни его Зе-преемник выполнять не собирались. Сомнительные достижения декларирует «гетьман», но это должны понять простые украинцы, которых сейчас кровожадные украинские политики пытаются затащить в очередную ловушку.

Порошенко пытается слепить из себя героя, который бросил вызов действующей власти, не побоялся тюрьмы и приехал «спасать» Украину. Но здесь напрашивается вопрос: от кого спасать? Власти на Украине фактически нет – страной управляют заграничные кураторы, от которых и надо спасать «незалежную».

Если кто-то забыл, то стоит напомнить, что именно от Порошенко спасались 74 процента украинцев в 2019 году, но время показало, что спасительный путь был губительным. И теперь вассалы Запада пытаются переманить эти 74 процента населения на порошенковскую сторону. Игра двух пРезидентов (бывшего и нынешнего) в перетягивание каната ни к чему хорошему не приведёт. Потому что в качестве этого каната выступают обычные украинские граждане, судьба которых мало волнует Зе и По, наживающихся на человеческой крови.

Единственно верный сценарий дальнейших событий на Украине должен быть таким: трибунал над Петром Порошенко и Владимиром Зеленским – за их военные, политические и экономические преступления.

А дальше – формирование нового украинского правительства, которое будет проводить политику воссоединения Украины с Большой Россией, сохранение ресурсов и украинского населения, а главное – первоочерёдно остановит войну.