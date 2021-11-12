Муратов: «Именем Зеленского назовут особо опасную психическую болезнь»

Новости Украины

Ключевым пунктом в повестке дня на Украине является война. Это один из немногих козырей, оставшихся у президента Владимира Зеленского, чтобы закрыть рот и украинскому населению, и так называемой оппозиции, а также – возможность в очередной раз прогнуться под американских «партнёров».

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Несмотря на то, что Америка в медиаполе нагнетает тему того, что Россия якобы стягивает войска на границу с Украиной, официальный Киев такие «наблюдения» своих заокеанских кураторов до недавнего времени опровергал. Но в своём последнем видеообращении к украинскому населению Зе поблагодарил «партнёров» за важную информационную помощь, и дал всем понять, что следует готовиться к эскалации военного конфликта. Он подчеркнул, что вооружённые формирования Украины обстрелами Народных Республик Донбасса лечат тех, «кто болеет посягательством на чужие территории».

На самом же деле, серьёзно болеет сам Зеленский, болеет особой болезнью, доселе не имевшей названия: совокупности трусости, кровожадности, воровства, предательства и нарциссизмом. Верю, что настанет тот час, когда синдромом Зеленского, который считает себя «не последним человеком в Европе», назовут особо опасную психическую болезнь.

Для Зе, кстати, пророческим оказался запрещённый на Украине фильм с его участием «Ржевский против Наполеона».

Ведь в этом фильме персонаж Зеленского как бы предсказывает, что станет героем множества книг, кино и его именем назовут какое-нибудь психиатрическое заболевание». В рамках сегодняшней реальности украинцы полностью согласны с таким наполеоновским Зе-прогнозом.

Также в своём видеообращении к обманутому и нищему украинскому населению Зеленский сделал украинцам последнее «китайское» предупреждение, мол, живите по закону, если не хотите попасть в списки СНБО. Только Зе не уточнил, что эти списки создают его пособники, устраняя лица, неугодные для нынешней оккупационной власти.

Зе почему-то не признался и в том, что, собственно итак известно всем украинцам, – он сам плюёт на закон, расплодив коррупцию и продолжая оставаться офшорным преЗЕдентом. Ведь его чилийскому коллеге Себастьяну Пиньере из-за расследования бумаг Пандоры Нижняя палата парламента Чили объявила импичмент. А Зе, которому закон не писан, продолжает жить на широкую ногу и чувствовать себя «Наполеоном всея Украины», да что там Украины? Всего мира!

Думаю, «слуги» смеются над чилийцами, которых задело расследование Пандоры. Ведь в «незалежной» не то, что импичмент, даже расследование по офшорам Зеленского не ведётся. Нужно отметить, что при всей некомпетентности Владимира Зеленского, он искусно вжился в шкуру украинского президента, и цинично смеётся над украинским населением.

А как иначе можно назвать наглую и беспринципную ложь «гаранта» о том, что тарифы ЖКХ остались на уровне 2020 года, а энергетический кризис в стране – это обман СМИ? На самом деле, горькую правду о кабальных тарифах жители Украины узнают из своих коммунальных квитанций.

Кроме того, в «европейской державе» уже активно составляют графики веерных отключений от электроэнергии предприятий и организаций. Ситуация в энергетической сфере «незалежной» – архиугрожающая. Велика вероятность того, что грядущую зиму украинское население проведёт по-европейски: с масляными светильниками в руках, как в европейском Средневековье.

Но украинцев обманывать становится всё труднее, что доказывают результаты нового социологического опроса. Рейтинг Зе уже составляет 19,3%, что для преЗЕдента – запредельно низко с момента вступление его в должность.

Всё-таки, точнее стоит сказать о том, что именем Зеленского в будущем назовут не только психиатрическое заболевание, но и новое уголовное преступление – ведь этому нравственно-маленькому человеку удалось стать палачом для тысяч невинных людей. Своей преступной политической деятельностью Зе переплюнул даже самых известных серийных убийц.