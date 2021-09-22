Муратов: Киевские оккупанты готовят украинцев к ЗЕмле

Новости Украины

Пока клановые группировки президента Украины Владимира Зеленского и председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова устраивают междусобойчики, в стране происходят достаточно плачевные события. Стремительными темпами продолжает рушиться промышленность, а за ней – по принципу домино – и экономика (вернее, остатки экономики).

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Один из крупнейших в стране производителей минеральных удобрений – Одесский припортовый завод – из-за высокой цены на газ вышел на простой. В себестоимости азотных удобрений газ может занимать 60-90%. По этой причине рентабельность производства удобрений сошла на нет.

В зоне риска – другие химзаводы «незалежной», работа которых не сегодня – завтра также может быть заморожена, поскольку стоимость газа в «державе» неуклонно растёт. В сентябре текущего года средняя цена «голубого топлива» для промышленности стала наивысшей за всю историю неЗАВИСИМОЙ Украины – 18 468 грн за тыс. кубометров. В октябре цена увеличится ещё. На Украинской энергетической бирже газ с поставкой в октябре продают уже за 28 638 грн за тыс. кубометров, что в четыре раза выше, чем в январе текущего года.

Ещё раз повторю, что промпредприятиям при такой цене на топливо нерентабельно производить продукцию, так как чем выше цена на газ для бизнеса, тем дороже себестоимость производства товаров, где его применяют. Следовательно, ускорится инфляция – из-за подорожания потребительских товаров, а также снизится конкурентность украинских производителей. Но самое главное, о чём переживают простые украинцы, – близится зима. И вполне насущным остаётся вопрос: начнётся в «незалежной» отопительный сезон или нет?..

Напомню, что рост цен на природный газ в «державе» значительно ускорился летом 2020 год при преЗЕденте, который обещал снизить тарифы. За это время цена тысячи кубометров «голубого топлива» подскочила более чем на 14 000 грн. Зе, так сказать, перевыполнил обещание.

Остановка производства на предприятиях, введение их в простой, кроме инфляции и добивания промышленности, чревата и очередным весомым подорожанием тарифов на «голубое топливо» для населения. Напомню, что на Украине сейчас действует схема перекрёстного субсидирования. То есть промпредприятия платят за газ более высокую цену, таким образом, субсидируя тарифы для населения.

Если предприятия уходят в простой, то и газ они не закупают. Это значит, что прекращается и субсидирование тарифов для населения, и, следовательно, бытовым потребителям тарифы будут повышать.

И здесь возникает ещё один вопрос: куда ещё повышать тарифы, если в «европейской державе» несколько лет и без того происходит тарифный геноцид? К примеру, киевлянам уже приходят квитанции с немалыми счетами за отопление – от 15 до 40 тысяч грн за месяц(!).

Некоторые жители столицы Украины, чтобы заплатить по счетам, берут кредиты в банках (эдакий специфический способ внутренних «инвестиций» по-Зеленски). А что делать тем жителям «незалежной», которые не в состоянии потянуть кредит? Думаю, что Зеленский, отвечая на этот вопрос, процитирует «классика» украинских перлов – мэра Киева Кличко: «Готовьтесь к ЗЕмле».