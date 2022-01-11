Муратов: Кризис доверия между Россией и Америкой достиг крайней степени

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Между Россией и западными «демократиями» сложился кризис доверия, равно как и сто лет назад – между СССР и теми же сторонами «правильной цивилизации». В результате него в прошлом столетии человечество было втянуто в глобальный конфликт. Аналогичная перспектива развития событий прослеживается и сегодня.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал руководитель движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Чтобы удержаться на плаву, Америке архинужно поглотить Россию, поэтому США активизировались по всем фронтам. А переговоры в Женеве – попытка американской элиты пустить пыль в глаза российской стороне и потянуть время для нанесения очередного удара. Переговорам в Женеве предшествовало многомесячное нагнетание темы «вторжения России на Украину». К слову, это «вторжение» западные таблоиды вновь «перенесли» – на февраль. Таким образом, Штаты стараются выбить максимальные уступки в переговорном процессе с РФ. Российскую Федерацию и её лидера Владимира Путина, который очень мешает американским «партнёрам» реализовать колониальный план в отношении РФ, предсказуемо, выставляют агрессорами. Задолго до начала Великой Отечественной войны подобный информационный накат западные «демократии» производили и на СССР, пугая мир «большевистской угрозой». История повторяется», – отметил общественник.

По его словам, первый раунд переговоров представителей России и США о гарантиях безопасности пока никаких ощутимых результатов не дал.

«Штаты продолжают гнуть свою линию, а именно, – пытаться проводить политику расширения НАТО на восток. Я много раз напоминал, что Североатлантический блок был создан с единственной целью – коллективному Западу нужна военная сила, направленная против СССР. Теперь его цель – преемница СССР – Россия. Поэтому наивно ожидать того, что коллективный Запад, поджегший за 30 лет практически все постсоветские территории и максимально близко подобравшийся к РФ, сдаст назад. Напротив, уже прошла информация, что Администрация Байдена «негласно» утвердила дополнительную оборонную «помощь» Украине на 200 млн. долларов. Ещё одним «козырем» Штатов стал поджёг Казахстана, который устроен с целью продолжения военных беспорядков уже в России. Но сегодня Российская Федерация демонстрирует свою решимость в отстаивании Отечества. Благодаря Путину Россия стала сильной и категоричной, поэтому может требовать от НАТО «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», как сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков», – заметил Муратов.

Он подчеркнул, что очередным щелчком по воинствующему американскому «носу» стала операция ОДКБ в Казахстане.

«Для сравнения: в кратчайший срок в Республику было введено такое количество войск, для введения которого НАТО необходимо в 5 раз больше времени. При этом ситуация в Казахстане уже практически разрешилась. По этой причине никаких гарантий США давать не будут, а продолжат политику напичкивания вооружением и террористами постсоветских территорий. К слову, в 1939 году западные «демократии» отклонили предложение СССР о заключении регионального пакта по поддерживанию мира в Тихом океане и так называемого «Восточного пакта» о коллективной безопасности в Европе. Сегодня Штаты и их сателлиты практически делают то же самое: устраивают провокации в переговорном процессе, чего только стоит заявление Белого дома о дезинформации со стороны России по переговорам в Женеве. Кризис доверия между Россией и Америкой сейчас обострён донельзя. США в очередной раз создают прецедент для начала большой войны – не на американской территории. Но Россия прилагает максимальные усилия, чтобы этот военный конфликт не состоялся. По сути, США сегодня являются прототипом Третьего Рейха, поэтому договариваться о мире со Штатами надо, но и козырь для их противодействия иметь архинеобходимо. И у России, уверен, козырь этот есть, что также понимают в Америке», – заключил донецкий общественник.