Муратов: Крушение однополярного мира началось с Донбасса и Сирии

Новости Украины

Против Сирии и Донбасса действует один враг, который использует похожие инструменты для разжигания войны, обострений и провокаций.

Об этом в интервью «NewsFront» заявил руководитель центрисполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал о своих впечатлениях от посещения Сирии в составе делегации ДНР, отметив много общего между сражающимся сирийским государством и Донбассом.

«Донбасс и Сирия очень похожи. И здесь, и там простые люди отдают отчет, что мы сегодня на передовой на едином фронте, сидим в одном окопе, и враг у нас один и тот же. Понятно, что и ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая группировка – ред.), и украинские националисты – всего лишь инструменты в руках Соединённых Штатов. И в Сирии, и здесь в Донбассе наш главный геополитический противник – это США, которые развязывают конфликты по всему миру в целях сохранения своей гегемонии», – рассказал Муратов.

В то же время он подчеркнул, что благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина, именно с Сирии и Донбасса начал меняться мир.

«Так получилось, что ни Донбасс, ни Сирия не выбирали вот эту судьбу, вот эту войну, но вынуждены сегодня жить в условиях военно-политического противостояния. Ведь мы сегодня находимся по одну сторону фронта. И не только в Сирии, но мне кажется, что и по всему миру люди понимают, что именно с событий на территории Сирии и Донбасса мир изменился. Он перестал быть однополярным. То есть, Запад уже не может действовать столь же нагло и безнаказанно, как они некогда бомбили Югославию или Ливию. Благодаря тому, что Россия поддержала наши народы, мы дали отпор и покончили с однополярным миром. Нет больше той самой американской гегемонии, которая еще 10 лет назад казалась незыблемой», – объяснил общественник.

Он добавил, что инструменты террора, которые использует противник против Сирии и Донбасса, очень схожи.

«Сходство, прежде всего, в том, что и у Сирии, и у Донбасса на сегодняшний день один враг, который использует похожие инструменты для разжигания войны, обострений и провокаций. Это инструменты финансовой и экономической блокады. Они пытаются взять измором и задушить экономически, чтобы люди сдались. Объединяющим является также то, что и в Сирии, и в Донбассе действует народно-патриотическое сопротивление, которое встало на защиту своего Отечества от посягательства со стороны внешнего агрессора и его инструментов, будь то террористы ИГИЛ или украинские националисты. Кроме того, лидеры наших стран очень похожи. Когда я общался с Башаром Асадом, он мне напомнил главу нашей республики Дениса Пушилина. Это люди с патриотическим настроем и однозначной позицией, которые чётко понимают, кто друг, а кто враг, и очень благодарны России за её помощь», – подчеркнул Муратов.

Также он рассказал о перспективах по развитию экономического и социального сотрудничества между Сирией и ДНР.

«У нас есть перспективы по развитию экономического сотрудничества. Мы заинтересованы в поставках на наш рынок сирийских овощей и фруктов, фосфатов. Им требуется продукция наших металлургических предприятий, минеральные удобрения. Я уверен, когда бизнесмены будут общаться напрямую друг с другом, то они быстро найдут точки соприкосновения и смогут реализовать совместные проекты», – сказал представитель «Донецкой Республики».

Кроме того, обсуждался вопрос обмена студентами по линии министерства образования.

«Наш Донецкий медицинский университет славится подготовкой специалистов, которые востребованы по всему миру. Сирия как кладезь истории могла бы представлять огромный интерес для студентов наших исторических факультетов. Я думаю, что ребятам было бы очень интересно не только в теории, но и на практике там побывать, поизучать историю и культуру. Плюс мы намерены развивать сотрудничество по линии наших молодежных движений и выйти на подписание соглашения между «Молодой Республикой» и молодежной организацией партии «Баас», – заключил Алексей Муратов.