Муратов: ЛДНР являются правопреемником домайданной Украины

22.02.2022  21:54 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Поскольку нынешний Киев фактически оккупирован США, необходимо признать правопреемственность ЛДНР от домайданной Украины.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку нынешний Киев фактически оккупирован США, необходимо признать правопреемственность ЛДНР от домайданной Украины. Об...

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«О чём можно говорить, если в здании Администрации президента Украины сидят сотрудники Госдепа, а в здании СБУ сидят сотрудники ЦРУ. Страна находится под оккупацией. И семь лет та война, которая в голове у украинских элит, и те задачи, которые нарезаются по прямому вооруженному конфликту с РФ, они этот план сегодня реализуют. Они из войны в головах переводят всё в горячую фазу и к реальной братоубийственной войне.

В этом не заинтересованы ни граждане Украины, ни России, ни Донбасса. В этом заинтересован Запад», – сказал он.

Алексей Муратов подчеркнул, что пора признавать правопреемственность республик Донбасса от домайданной Украины, и освобождать «незалежную» от западной оккупации.

«И сегодня нужно признать, что за признанием ДНР нужно признать и правопреемство наших республик от домайданной Украины. Признать вооруженный переворот 2014 года, признать, что Украина утратила государственный суверенитет, что она находится под оккупацией.

И необходимо прекращать боевые действия, возвращать государственный суверенитет гражданам Украины. И сегодня Донбасс уже восьмой год своим примером показывает, куда нужно идти.

Только интеграция с Россией, дружественные отношения с РФ позволят по-настоящему иметь суверенитет, эффективно развивать свою экономику. Это показали наши общие героические предки за всю нашу историю. И не надо изобретать велосипед – нужно брать на вооружение этот опыт и идти дальше», – резюмировал общественник.

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