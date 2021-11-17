Муратов: Либералы продолжают внедрять указания МВФ в российское законодательство

В России ожидается усиление борьбы между патриотами-государственниками и прозападными либералами.

Такое мнение в авторской колонке для «ПолитНавигатора» высказывает один ил лидеров правящего в ДНР ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Денежные власти продолжают неукоснительно выполнять свои должностные обязанности – выкачивать деньги из экономики Российской Федерации. Как хорошо известно, эти обязанности им диктует МВФ. Центробанк и Минфин являются главными спонсорами раскачки инфляции в стране, и основным препятствием развития реального сектора.

В рамках выполнения так называемого «бюджетного правила» МВФ, ЦБ и Минфину следует «продолжать инвестировать в зарубежные активы и после достижения ликвидной частью фонда порога в 7% ВВП. Любое использование ФНБ внутри страны должно быть ограничено жёсткими лимитами и строгим правилом управления фондом». Дивным образом Антон Силуанов в прошлом месяце высказался о том, что «в связи с рисками энергоперехода нужно повысить порог инвестиций из ФНБ до 10% ВВП». Таким образом, глава Министерства финансов намерен обеспечить «стабильность» бюджета. Уже 8 ноября Бюджетный комитет Госдумы одобрил поправку Минфина о повышении лимита накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 7% до 10% ВВП, сверх которого средства могут инвестироваться.

То есть «кубышка» Минфина продолжает наращиваться, вместо того, чтобы направить деньги в реальный сектор экономики.

Плачевно и то, что продолжается вывод капитала из России. В период с января по октябрь текущего года отток капитала составил 65, 7 млрд. долларов. Этот показатель в 1,5 раза выше того, что наблюдался годом ранее.

Кроме того, Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчётами 16 ноября на сумму 26,1 млрд. рублей. Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 15 ноября, составлял 26,3 млрд. рублей. Валюта закупается в рамках так называемого «бюджетного правила». В Министерстве финансов заявили, что на эти цели в ближайший месяц будет направлено почти 518 млрд. рублей. Таким образом, планируется купить на внутреннем рынке порядка 7 млрд. долларов.

Было бы логичнее и правильнее с точки зрения госслужащих, коими являются Набиуллина и Силуанов, не покупать доллары, а напротив, – избавляться от них, вкладывая деньги в реальный сектор, в крупные инфраструктурные проекты.

Но о каких проектах можно вести речь, если либеральные денежные власти продолжают закручивать гайки российской экономике? Чего только стоит выступление Набиуллиной на заседании комитета Государственной Думы по финансовым рынкам. Эльвира Сахипзадовна чётко дала понять, что ключевая ставка вновь будет повышена, так как ЦБ не может держать её низкой и отпустить инфляцию. Набиуллину, видимо, не смущает то, что после очередного повышения ставки в октябре инфляция в России выросла до 8,13%, а продовольственная инфляция – до 10,89%.

По словам Набиуллиной, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон в 5-6% произойдёт не раньше середины 2023 года. Не очень оптимистичный прогноз. И здесь важно отметить, что Эльвира Набиуллина продолжает гнуть линию того, что инфляция в стране имеет монетарный характер, таким образом, «припудривая» диверсию, которую совершает ЦБ против России, – а именно – регулярное повышение ключевой ставки.

Не волнует руководство Центробанка, трезвонящего о «монетарной инфляции» тот факт, что российская потребительская сфера привязана к импорту. В связи с тем, что на Западе происходит сильный рост цен, то импорт в Россию влечёт за собой аналогичное подорожание продукции. Это в очередной раз доказывает, что в РФ возникла инфляция издержек.

Ещё раз повторю, что из-за того, что инфляция в стране имеет немонетарный характер, то повышение ставки ещё сильней её разгоняет, нанося колоссальный вред, как россиянам, так и российской экономике в целом.

Для кураторов из МВФ Набиуллина и Силуанов – отличники. В конечном счёте, денежные власти переведут стрелки своей непрофессиональной деятельности на Владимира Путина, – чего требуют их хозяева в МВФ.

Но даже, несмотря на откровенное вредительство системных либералов, экономика Российской Федерации восстанавливается. По итогам января-октября текущего года профицит Федерального бюджета составил 2 триллиона 140 млрд. рублей. Общий объём доходов бюджета составил 20,43 трлн. рублей. Это 108,9% от плана на весь 2021 год. При том, что изначально предполагалось, что доходная часть составит 18,765 трлн. рублей.

Уход от либеральной политики и «уход» либеральных политиков ускорит процесс экономического роста России. Это понимают и либералы, и государственники. Поэтому в ближайшее время схватка патриотов и западных вассалов усилится.