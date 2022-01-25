Муратов: На Украине возрождается работорговля. На продажу пойдут дети

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Новости Украины

За истерией о «российском вторжении на Украину» скрывается много преступных схем, которые проворачивает нынешний киевский режим.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров правящего в ДНР ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Слуги народа» хотят узаконить продажу украинских детей иностранцам, так сказать, поставить этот процесс на поток. Глава парламентского комитета по здоровью нации Михаил Радуцкий и «слуги» подали в Верховную Раду законопроект, узаконивающий на Украине суррогатное материнство, в том числе продажу услуг суррогатных матерей иностранцам.

Собственно, именно превращение детей в категорию «товары», которые будут экспортироваться из «незалежной» так же, как сейчас экспортируется украинский лес, зерно, – основная цель власть имущих неонацистов.

Авторы законопроекта констатируют – тема суррогатного материнства популярна среди иностранцев, и каждый год полтысячи украинок рожают детей на экспорт. Но закона, регулирующего это нет, а значит, пора это исправить, ведь тем, кого к власти после госпереворота-2014 привели западные «партнёры», надо выжать из Украины все соки.

Украинские депутаты предлагают больницам дать возможность самостоятельно заключать контракты с иностранными физическими и юридическими лицами.

Таким образом, на Украине хотят организовать фабрику детей, которых будут продавать (причём продавать дёшево) на Запад преимущественно однополым семьям. Мы являемся свидетелями возрождения на Украине работорговли.

В виду нищеты, в которую чиновники погрузили Украину за годы «незалежности» и после революции «гидности», на такую преступную детскую «распродажу» даже сейчас соглашаются немалый процент украинок, – чтобы банально выжить. Украинская власть совершает преступление против достоинства женщин.

Тема суррогатного материнства – архисложная, и украинские вассалы Запада хотят максимально собрать с неё сливки, прикрываясь желанием помочь стать родителями многим эмоционально здоровым, но бесплодным семьям. Западные «партнёры» полностью взяли Украину в оборот, превратив её не только в военный полигон и сырьевой придаток, но и фабрику «штамповки» и продажи детей, судьба которых, после «экспорта» – весьма сомнительна и незавидна.

Пытаясь узаконить суррогатное материнство, Зе-чиновники стараются отбелить свою чёрную репутацию добровольным согласием суррогатных матерей, в рамках соответствующего договора.

Украинцы, выходившие в 2014 году на преступный майдан, задумывались ли над тем, что станут соучастниками процесса работорговли, в который Запад втянул их «печеньками Нуланд» и обещаниями «жить, как в Европе»?