Муратов: «Наша цель – вывести Донбасс в тройку экономических лидеров РФ»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Политикам, чиновникам и общественникам Донбасса следует стремиться к цели раскрыть весь потенциал региона – и вывести его в тройку экономических лидеров России.

Об этом на форуме «Политический лидер» заявил один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Давайте поставим следующей целью для себя – вывести Донбасс в тройку по экономическому развитию регионов России. И у нас всё для этого есть. Посмотрите, какой красивый Донбасс, какой красивый климат. Все хотели жить в Краснодарском крае, а сделаем, чтобы все мечтали жить на Донбассе. Потому что климат у нас не хуже. А люди – лучше», – сказал Муратов.

Он подчеркнул, что необходимо бороться за здоровье населения, и ограничить торговлю табаком и алкоголем.

«Табак и алкоголь – это яды. Это генное оружие. И это генное оружие осознанно используется креативным Западом против нас. Вот, мы сегодня видим экономические санкции, вышли западные компании из России. Но ни одна табачная компания сегодня не ушла. Ни «Philip Morris», ни «American Tobacco», ни «Japan Tobacco». Они все нас продолжают любить – и продолжают нас травить. И поэтому сегодня мы выходим с этой инициативой. И на федеральном уровне есть понимание, что нужно потихонечку закручивать здесь гайки, и находить золотую середину. И ограничивать распространение употребления табака и алкоголя. Понимая, что мы, наверное, уже все испорченное поколение. Но хотелось бы, чтобы наши дети, наши внуки, чтобы этих искушений было меньше. Потому что как раз вот это генетическое оружие, оно бьет по генетике нашей. Это нерожденные дети, или дети, рожденные с физическими, психологическими отклонениями. Это уже доказано», – подытожил общественник.