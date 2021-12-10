Муратов объяснил, как Байден держит Зеленского на коротком поводке

Новости Украины

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом, который состоялся спустя два дня после онлайн-встречи последнего с Владимиром Путиным, – это снисхождение.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Америка решила до конца не «добивать» шестого украинского президента в глазах мировых политиков и украинской общественности. После тщательного анализа диалога с Путиным Америка дала Зеленскому план действий на ближайшее время. Скорее всего, в ходе телефонного разговора речь шла об активизации военных провокаций украинской стороной. Потому что США нужно любыми способами возобновить санкции против Северного потока-2, которые отменены после американо-российской президентской встречи. Судя по скудным и сухим сообщениям «незалежных» чиновников о полуторачасовом разговоре «Сонного Джо» и преЗЕдента,– задачник Зе получил весомый.

В релизе украинской стороны, предсказуемо, говорится о продолжении зеленских реформ и мерах по разрешению конфликта в Донбассе. Белый Дом о результатах диалога с Зе-вассалом сообщил сухо, мол, без Украины никаких решений по Украине предпринимать не будет. И такое заявление – настоящий стёб американцев. Ведь с Зеленским Байден поговорил двумя днями позднее встречи с Владимиром Путиным, да и Зе был последним в списке гослидеров, с которыми президент США имел разговор по Украине без Украины.

Кроме того, в отличие от украинской стороны, не указавшей в релизе ни слова о выполнении Минских соглашений, Вашингтон как раз таки подчеркнул необходимость укрепления доверия для продвижения выполнения Минска-2 и Нормандского формата. Быть может, в этом вопросе русскоговорящий Зе недопонял своего англоязычного «партнёра», поэтому тема Минских договорённостей у украинских «слуг» вычеркнута.

Помимо всего, Зе-гарант отчитался перед Байденом, что у него есть «чёткие предложения» по поводу разрешения военного конфликта. Зе «успокоил»: нападать на Россию «сильнейшая армия мира» не станет. Всё-таки Зеленский действительно душевнобольной человек.

Что касается «мирных предложений» Зеленского, то, если бы они у Зе были, война в Донбассе закончилась бы ещё в 2019 году. Из уст Зе продолжает литься ложь. Особенно противоречиво звучит сообщение Зе-стороны о том, что Зеленский не поддерживает идею заморозки конфликта в Донбассе. То есть активизация Украиной боевых действий против жителей ЛДНР всё-таки будет. В этом сомнений нет. Не для того, коллективный Запад помогает «незалежной» оружием и деньгами.

Забавно, что Зе отрапортовал Байдену о готовности к прямым переговорам с Путиным. Подобно глупому попугаю, Зе-гарант несёт всякую чушь. Ведь ему, как подлинному пустослову и человеку с ограниченными умственными способностями, российская сторона неоднократно давала понять, что о встрече с Путиным он может не мечтать. Украина должна начать выполнять Минские соглашения. Более того, за стол переговоров Зе должен умолять садиться не российского президента, а лидеров Луганской и Донецкой Народной Республик.

Традиционно, официальный Киев тревожит финансовая сторона вопроса после ввода в эксплуатацию Северного потока-2: «зелёным» нужны компенсации. Зе-политика «нам все должны» продолжается.

Как видим, разговор Зе с Байденом не изменил риторику украинских вассалов. Важно акцентировать, что в ходе полуторачасового диалога «сонный Джо» не отчитывался Зе о разговоре с Путиным, как заявил «слуга». Байден давал Зеленскому подробную инструкцию дальнейших антироссийских действий. В случае промахов и невыполнения служебной инструкции Вашингтонского обкома Зе с позором уберут, а на его подельников-коррупционеров Америка наложит санкции, как сделала это в отношении бывшего главы Конституционного суда Украины Тупицкого и его жены.

В общем, США держат Зеленского на коротком поводке, всё сильнее превращая Зе-гаранта в своего карманного пса.