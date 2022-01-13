Муратов: Отключение России от SWIFT – это выстрел Америки себе в ногу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

То, что женевские переговоры представителей России и НАТО не принесли плодотворных результатов, было прогнозируемо. НАТО отказалось гарантировать невступление Украины в свой состав, как и не расширение на восток. Иными словами, Североатлантический Альянс продолжает игру в запугивание Российской Федерации – военное, экономическое и политическое.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Кроме того, по словам генсека организации Йенса Столтенберга, Альянс не считает своё расширение агрессией, так как он «распространяет демократию». Эту «демократию» в полной мере прочувствовали жители Югославии, Ливии, Сирии. Печальную судьбу последних может повторить и Украина, как и большинство постсоветских территорий, «незалежные» правители которых впутали вверенные им государства в войну за колониальные интересы коллективного Запада.

Снизошли североатлантические переговорщики на компромисс – по вопросу ударных средств у российских рубежей, которые могут поражать цели на территории России. В США дали понять, что готовы обсуждать будущее некоторых ракетных систем в Европе. По сути, итог переговоров с западными «партнёрами» можно назвать игрой в одни ворота оных.

С такими «партнёрами» компромиссов быть не может – они отвергли предложение РФ по гарантиям безопасности и взамен поставили ультиматум: увеличат военное присутствие в Восточной Европе в случае «агрессии России» против Украины.

На фоне такой наглой риторики представителей НАТО, пропитанные русофобией страны Балтии «попросили» Альянс увеличить численность войск на их территории. Совпадение?..

Мы видим, что коллективный Запад продолжает активную реализацию стратегии по искусственному раздуванию «российской угрозы», якобы исходящей от РФ странам Европы. Поэтому Америке и Великобритании нужно довести до конца план по изоляции России в политическом, экономическом, военном планах. Не зря «партнёры» вновь заговорили об отключении России от SWIFT, ужесточении экономических санкций.

Только в конечном итоге, если эти манипуляции будут внедрены, пострадает сама Америка. Будет ускорено уничтожение главного «звёздно-полосатого» оружия – доллара. Потому что у России есть достойная альтернатива SWIFT, о которой я неоднократно говорил – отечественная технология межбанковских платежей СПФС и национальная платёжная система «МИР». Да, на подобный переход уйдёт незначительное количество времени, но результат будет того стоить. В этой связи отключение России от SWIFT – это выстрел Америки себе в ногу.

Коллективный Запад действует в рамках выработанной стратегии «Петля Анаконды». Приложив руку к распаду Организации Варшавского договора в 1991 году, Америка и Великобритания пытаются создать вокруг России предельно враждебно настроенных против неё государств, в которых сконцентрированы западные военные базы, несущие непосредственную военную угрозу для РФ. При этом для жителей постсоветских государств, поглощаемых НАТО, вторжение в их страны Альянса не сулит ничего хорошего. Люди должны были давно это понять, поэтому их главная задача – остановить своих преступных чиновников, услуживающих варварскому Западу.

Хочу подчеркнуть, что сегодняшняя Россия Путина – это не ельциновская Россия 1991 года, которая сдавала Америке и Британии свой суверенитет. Владимир Путин сделал из Российской Федерации сверхдержаву, которой коллективный Запад не может ставить ультиматумы и наносить угрозы.

Судьбу же антироссийской «Петли Анаконды» предсказывает легендарная песня Высоцкого. Перефразируя её, скажу так: сколь американская «верёвочка» не вейся, а совьёшься ты в петлю.