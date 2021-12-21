Муратов: «Пидозра» Порошенко – это предвестник нового украинского «майдана»

Новости Украины

Уголовное дело, возбужденное против Петра Порошенко, приведет к уличным беспорядкам в Киеве с целью попытки свержения Владимира Зеленского.

Такой прогноз в авторской колонке для «ПолитНавигатора» публикует один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Кварталовские» аниматоры в украинской власти, которые абсолютно ничего не понимают в государственном управлении, даже не предпринимают попыток залатать дыру на «незалежном» судне, уверенно идущем ко дну. Зато они продолжают устраивать «стадионное» шоу для обнищавшего населения, включив в политический сценарий «пидозру» Порошенко. На постмайданном украинском манеже – всё те же – воры и преступники, устраивающие междусобойчики за украинскую кормушку. В очередной раз Зе демонстрирует свою низость, вручая «пидозру» своему главному оппоненту Порошенко. Ведь фокус в том, что кроваво-шоколадного «короля» обвиняют не в разжигании войны против жителей Донбасса, не в тотальной блокаде шахтёрского региона, не даже в геноциде украинского населения. Зеленский «шьёт» своему «попередныку» дело о так называемой угольной измене. То есть все преступления против донбассовцев, совершённые Порохом, по версии Зе – не преступления. В принципе, такая Зе-логика понятна уже как 2,5 года, ведь действия преЗЕдента демонстрируют, что он стал худшей версией Порошенко. Как и следовало ожидать, трус Порошенко, узнав о «пидозре», из Украины сбежал, прикрывая свой грязный хвост «дипломатическими делами». Пороху и его сюзерену нужно время для обдумывания дальнейших шагов для реванша в «незалежной», так сказать, для проведения нового «майдана». Поэтому украинцев в ближайшей перспективе будут подкармливать и обогревать Ютуб-перепалками бывшего и пока действующего президентов Украины. А затем вновь печеньками заманят на майдан – отстаивать свою «гиднисть».

Если бы Зеленский был адекватным человеком и патриотом своей страны, он бы посадил Порошенко ещё в 2019 году – за убийства мирных жителей Донбасса, разрушение инфраструктуры, разбазаривание украинских природных ресурсов, вывод страны из соглашений СНГ и жёсткую антироссийскую риторику. Но история не терпит сослагательного наклонения, поэтому, в конечном счёте, за решёткой окажутся оба президента – и пятый, и шестой.

На фоне растущих зеленско-порошенковских игр в «зраду» обновились антирейтинги обоих «гарантов». Согласно декабрьским соцопросам, 63,8% украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок, а 32,4% украинского населения ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Зе. Недалеко от «зелёного» ушёл и Порошенко, он занимает непочётное второе место в антирейтинге украинских политиков, против него – 28,2% жителей «незалежной». Кстати говоря, в своём блоге Порошенко заявил, что в январе вернётся на Украину. Помнится, не так давно на свою родину, в Грузию, вернулся ещё один кровавый экс-президент Саакашвили (скорее всего, под американские «гарантии»). Но новое техническое задание от западных хозяев для галстукоеда оказалось не из приятных. Быть может, и для Порошенко Запад уготовил участь сакрального сидельца? Соль в том, что пока два этих политических преступника ведут борьбу за власть, Украину в военном плане ещё сильнее осваивают натовские военные, а украинцы продолжают игры за выживание в нищете, голоде, холоде, безработице и бушующем коронавирусе. Никто не предпринимает попыток прекратить театр абсурда в украинском политикуме. Вследствие этого ещё сильнее увеличится отток населения из «европейской» страны. Кстати, за последние 11 лет из Украины сбежали 3,3 млн. человек. Если украинцы не займутся вопросом возвращения оставшейся части своего государства в состав Большой России, то украинские вассалы превратят население в таких же беженцев, которых ВФУ расстреливает у белорусской границы.