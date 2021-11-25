Муратов: План «Б» Зеленского – бегство а-ля Янукович

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что ненависть жителей родной страны по отношению к нему лишь увеличивается.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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В очередном социологическом опросе, который проводился на одном из сайтов временно подконтрольного Киеву Мариуполя, у людей спросили: «Кто хуже: Зеленский или Порошенко?». Вопрос сложный, ведь среди этих двух зол трудно найти меньшее. Но всё же Зе по итогам голосования занял 53% , обогнав своего «попередника» в позорном рейтинге.

Зеленским сейчас управляет трусость. Он понимает, что точка невозврата давно пройдена, население обозлено до предала, а оппоненты, которые ещё вчера входили в круг Зе-пропагандистов, начали активно «мочить» и без того подмоченную репутацию президента. На него пошли серьёзные медийные атаки влиятельных «говорящих голов всея Украины», прикормленных известным олигархом, против которого Зе, как марионетка ещё одного олигарха – Коломойского – начал всестороннюю борьбу. Начальник Зе Коломойский требует от «слуги» работать на дальнейший «отжим» Украины. Да и самому «гаранту» понравилась роль царя с безграничными возможностями.

И Зе для своего хозяина работает. Даже коллективный Запад окрестил Зеленского «карманным президентом», что прямым текстом написано в книге о Коломойском, выпущенной в США. Коломойского называют родителем преЗЕдента. Собственно – это всем было понятно ещё в 2019 году, несмотря на «Зе-отнекивания». Понимая, что дело пахнет керосином, Зеленский максимально быстро старается решить ключевые для Коломойского (и для себя, безусловно) вопросы завладения украинской собственностью и ресурсами.

«Слуги» намерены отдать олигарху во владение государственную кампанию «Укрнафта» и 50% газового запаса в подземных хранилищах. Если такой манёвр будет совершён, то украинский энергетический сектор окажется в ещё более зависимой ситуации (хотя, куда уж зависимее).

Несмотря на фиктивный по своей сути закон об деолигархизации (который направлен против определённых олигархов и не затрагивает интересов Бени), Коломойскому с повеления «слуг» прощаются все долги, и он освобождается от штрафов. На днях по решению суда «родителю Зеленского» разрешили не платить в украинскую казну штраф в 4,7 млрд. гривен (!) Если перенестись в плоскость «простого смертного украинца», который, к примеру, задолжал за услуги ЖКХ, то ему власть ничего не прощает, а, напротив, изымает деньги из зарплаты и превращает жизнь в ад. Двойные украинские стандарты – они такие.

Зеленский понимает, что внутри страны с ним легко разделаются проплаченные а-ля Гордоны, а помощи особо ждать неоткуда. Потому что его активно сливают в помойную яму западные «партнёры». Поэтому на Украине ожидается очередное закрытие оппозиционных каналов, с которых льётся острая критика преЗЕдента.

Для этого Верховная рада инициировала наделение новыми функциями Нацсовета по ТВ, который сможет лишать лицензий телеканалы и закрывать СМИ (сейчас он может это делать только по решению суда). Свобода слова по-зеленски не подразумевает критики.

Заигрывает Зе и с Западом, пытаясь его подкупить за счёт выдёргивания денег из украинской казны. Для этих целей украинское Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с авиастроительной компанией Airbus. Документ предполагает возможность лизинга или покупки сразу 22 самолётов, которые составят парк нового, анонсированного Зеленским, «национального авиаперевозчика» – компании ЮНА. На эти цели будет потрачено несколько млрд. долларов. Целесообразно ли это? Конечно, нет, ведь из-за пандемии происходит кризис авиаперевозок. Кроме того, после вступления в силу договора об открытом небе, на украинский авиа рынок зашли европейские лоукосты. То есть Зе закупает у «партнёров» самолёты, в надежде их подкупить.

Думаю, Зеленский уже всерьёз задумывается над планом «Б» – планом своего позорного бегства. Ведь ресурсы на Украине исчерпаемы, подкупать западных коллег долго не получится. А внутриукраинские паразиты, такие, как Порошенко и Аваков, сделают всё для того, чтобы свой президентский срок Зеленский окончил экстерном, как это сделал Янукович.

Бегство Зеленского даже может быть похожим на жуткие кадры с афганскими беженцами, которые в отчаянии цеплялись за шасси самолётов и привязывались фюзеляжу, пытаясь эвакуироваться из Афганистана. Может быть в надежде на подобную эвакуацию самолётом Зе закупает аэробусы у «партнёров»?