Муратов подарил немецкому университету фото выпивающего Горбачева

Елена Острякова.  
22.12.2023 14:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 471
 
Дзен, Либералы, Политика, Россия


Нобелевский лауреат-иноагент, бывший главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов подарил университету немецкого города Бонн фото покойного президента СССР Михаила Горбачева.

Он рассказал, что снимок был сделан во время пьянки в редакции «Новой газеты». Горбачев сказал, что никто не выпьет, пока он не прочтет им свою речь в ООН, потом достал пухлый доклад, но произнес только одну фразу: запретить войну.

Нобелевский лауреат-иноагент, бывший главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов подарил университету немецкого города Бонн фото...

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«Тогда был сделан этот великий снимок. Горбачев очень любил закусывать помидорами и яйцами. И на этом уникальном снимке он держит яйцо так же хрупко, как планету. Давайте запомним эти слова человека, который не дал мне выпить и сказал: запретить войну», – сказал Муратов, вручая фото.

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