Муратов: Поражение Добкина – следствие предательства Русской весны

03.11.2021 00:08 (Мск), Донецк, Михаил Рябов

Новости Украины

Поражение на выборах мэра Харькова экс-«регионала» Михаила Добкина вызвано апатией избирателей, для которых все кандидаты на пост градоначальника выглядели как коллаборационисты прозападного марионеточного режима в Киеве.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Жителям Харькова абсолютно всё равно, кого объявили победителем, они так и говорят: «Кто бы ни сел в мэрское кресло, он будет убивать наш красивый город». Люди уже поверили сказочным обещаниям в 2019-м, выбирав Зе-президента, но столкнулись с горьким разочарованием, ведь тот президент, который много всего обещал, стал худшей копией Порошенко. Украинцы больше не верят оккупантам, ведущим борьбу за власть. Собственно, явка 28% говорит сама за себя. Стоит отметить, что на довыборах в Раду в Черкасской области явка ещё меньше – 25,5%, а в Херсонской – 21,3%. Украинцы устали от повсеместной лжи, поэтому бойкотировали выборы. И никакая пандемия или отсутствие паспортов вакцинации роли здесь не сыграли. Люди разочаровались», – объяснил общественник.

По его мнению, Добкин не смог мобилизовать электорат из-за своего предательства Русской весны в 2014 году.

«Было время, когда харьковчанам идеологически был близок Добкин. Но после смены его политической ориентации, а именно, – предательства в 2014 году и подавления антифашистского восстания населения, народная любовь сменилась немилостью. Завершающим штрихом неуважения к Добкину стали его невыполненные предвыборные обещания (которые давались им много лет от выборов к выборам). Но непростительный поступок Добкина – это предательство русских харьковчан, перед которыми он с Георгиевской лентой на груди выступал в 2014 году на митинге за воссоединение с Россией. Мы прекрасно помним, что в Харькове после госпереворота-2014 началась Русская весна. В марте и апреле 2014 года в первой украинской столице проходили многочисленные митинги в знак непринятия киевской хунты и воссоединения с Россией. 7 апреля 2014 года была провозглашена Харьковская Народная Республика, в которой должен был быть проведён референдум о статусе региона. И если бы тогда Добкин не сбежал из страны, а поддержал харьковчан, Харьковская Народная Республика, вместе с ДНР и ЛНР, победила бы. Но, история не любит сослагательного наклонения, а жители Харькова сегодня научены горьким опытом», – рассуждает Муратов.

По его мнению, харьковчанам нужно бороться не за победу того или иного украинского политика, а за возвращение в состав России.

«Украинцы разочаровались во всех политиках. Президентские выборы-2019 показали, что даже лучик света в кромешной тьме может таить в себе зло, что человек до власти и у власти – это два разных человека. Тем не менее, харьковчанам, как и всем жителям оставшейся части Украины, нельзя опускать руки и плыть по течению, которое усилиями Зе-власти несёт страну в неизвестность. Харьков – русский город, а Украина – неотъемлемая часть Большой России. И, чтобы историческая справедливость восторжествовала, украинцы должны бороться с оккупантами, в 2014-м пришедшими на их землю», – резюмировал Муратов.