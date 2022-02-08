Муратов: Президентская судьба Макрона зависит от Путина

Новости Украины

Судьба нынешнего президента Эммануэля Макрона Франции во многом зависит от России.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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У Макрона на кону – президентские выборы, которые он сможет выиграть при выстраивании совсем иной внешней политики и заручившись поддержкой Владимира Путина. В истории Франции уже был период, когда будущее страны висело на волоске. Государственность Франции была спасена исключительно благодаря поддержке Сталиным Шарля де Голля. Сейчас во многом ситуация похожа: своё политическое спасение Макрон видит в Путине.

Эммануэль Макрон приехал к своему российскому коллеге подготовленным и, отправляясь после Москвы в Киев, повезёт туда какие-то новые предложения по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе и реализации Минских соглашений. Но где гарантия, что официальный Киев эти предложения примет? И почему Макрон активизировался только сейчас, когда его президентская карьера висит на волоске? Ведь долгие годы он потакал всем бесчинствам постмайданных украинских властей.

Суть в том, что реализация Украиной Минских соглашений поставит крест на националистах и иных радикальных группировках, которые де-факто захватили «незалежную». Выполнение Минска-2 также не входит в планы заокеанских хозяев украинских чиновников, потому что Америке нужна война против России и жёсткие антироссийские санкции. Поэтому США нагнетают военную обстановку в захваченной ими «незалежной».

Ещё одна немаловажная причина, которой объясняется невыполнение По- и Зе-властью соглашений, – это установление государственности Донецкой и Луганской Народных Республик на всю территорию Украины и отмена всех указов и законов на Украине, принятых после госпереворота-2014.

Иными словами, если бы киевская власть решилась следовать букве Минска-2, она одним махом перечеркнула все многомиллионные вложения своих сюзеренов в окончательное порабощение «незалежной» и её превращение в проект «Анти Россия».

На чём стоит заострить внимание, так это на обеспокоенности Макрона в вопросе возможного признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик. Прямо об этом лидер Франции не сказал, но заявил, что Москва пообещала не принимать «некие решения, которые готовятся в России по Донбассу».

То есть вопрос признания Республик – это российский козырь, которым РФ воспользуется, в случае обмана и уловок, как западных «партнёров», так и украинских переговорщиков.

В любом случае, после киевского вояжа Макрона, он вновь созвонится с Путиным, чтобы в зависимости от ответа Зеленского, «строить свою дальнейшую жизнь».

Макрон пытается придать своей фигуре сверхзначимости, балансируя между Великобританией с США и Россией, употребляя в лексиконе такие высокопарные выражения, как «в Европе наступают решающие дни». Он также заявил, что «нужны новые механизмы по обеспечению стабильности в Европе, но не путём пересмотра существующих договоренностей – возможно, новые решения по безопасности в Европе будут новаторскими». Убеждён, и, думаю, Макрон хорошо понимает, что вопрос безопасности отпадёт сам по себе, как только европейские страны выйдут из НАТО и распрощаются с американским военным контингентом – мировым жандармом.

Учитывая факт того, что Европа, в том числе Франция, накачаны информационными утками о «российском вторжении на Украину и большой войне в Европе, Путин поставил Макрона в неудобное для него положение – можно сказать, возложил ответственность за вступление (или не вступление) Украины в НАТО и возможных последствиях такого решения.

То есть в интересах президента Франции – вставить на место мозги украинскому коллеге, чтобы он отказался от идеи вхождения Украины в Североатлантический Альянс и возвращения Крыма (военным путём).

Несмотря на то, что «миротворческая» активность Макрона обусловлена грядущими президентскими выборами во Франции и необходимости поднятия собственного авторитета за счёт фамилии Путин, очень хорошо, что переговорный процесс всё-таки сдвинулся с мёртвой точки. Потому что всё то время, когда Франция и Германия позволяли киевскому режиму быть сорванным с цепи, в Донбассе гибли невинные люди.