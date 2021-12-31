Муратов: РФ перешла к действиям. В разговоре с Путиным Байден пытался сохранить лицо

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Новости Украины

Усилия России призвать Америку к конструктивному диалогу – это большая работа по недопущению мировой войны, которую на наших глазах развязывают Штаты. США тем временем продолжают гнуть линию мирового гегемона, накаляя геополитическую обстановку, что продемонстрировал вчерашний разговор Путина и Байдена.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров правящего в ДНР ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Путин обозначил сегодняшний день, как точку, которую ставит Россия в манёврах Америки по загрязнению мира своей жестокой «демократией». Байден такую позицию РФ принять не может, потому что попытка пойти на конструктивный диалог – это для «сонного Джо», как и для США – конец. Не стоит забывать, что за всеми военными американскими операциями скрыта жажда наживы. Остановить агрессивную американскую повестку, значит стать банкротами. Для Америки это неприемлемо, особенно на фоне растущей промышленной инфляции.

В этой связи Байден продолжает угрожать России санкциями и напичкиванием оружием Украину. На что особенно стоит обратить внимание, так это на продолжающуюся риторику американского президента, а-ля РФ продолжает «вторжение на Украину».

Судя по уже имеющимся релизам, становится понятно, что Байден фактически отверг предложения России по НАТО и вновь предпринимал попытку запугивания и шантажа.

Примечательно, что Белый дом обнародовал два варианта американского урегулирования нынешней ситуации (собственно, вызванной варварской деятельностью США). Один – это дипломатический путь, ведущий к деэскалации ситуации. Как показывает многолетняя практика, дипломатия и «деэскалация» – это пустая американская болтология, которая ведёт к военным действиям.

Второй путь Америки больше ориентирован на сдерживание, включая серьезные издержки и последствия, если Россия «решит продолжить вторжение на Украину». И он содержит экономические санкции, корректировку и усиление позиции сил НАТО в странах-союзниках, а также дополнительную помощь Украине, позволяющую ей и дальше «защищать себя и свою территорию».

Собственно, именно второй путь – это цель Америки и её возможность удержаться на плаву в роли мирового полицая. Но такие байденовские «ультиматумы» неприемлемы для Путина. Это понимают в Америке, но вновь и вновь пытаются «продавить» лидера России, что априори невозможно.

Байден попытался «успокоить» Путина обещанием, что в «незалежной» не будут размещены ударные системы НАТО. При этом по умолчанию «Сонный Джо» подразумевал поглощение Альянсом Украины.

В рамках 30-летнего американского вранья подобные слова Байдена можно интерпретировать с точностью до наоборот: Америка будет расставлять военные базы НАТО на постсоветских территориях, и снабжать эти территории серьёзным вооружением.

В этом контексте уместно адресовать вопрос украинцам: Действительно ли их страна «незалежная» и «самостийная», если президент Америки открыто заявляет, что намерен превратить Украину в натовскую военную базу?!

У Байдена нет времени ждать, в США – большая инфляция, растёт недовольство внутри страны. Поэтому обмануть, перехитрить и победить Россию – это единственная возможность Штатов остаться на троне, а Байдена – сохранить президентское лицо.

Некоторые итоги вчерашнего телефонного разговора президентов будут видны к январской встрече Путина и Байдена. Хотя ждать итогов от США бессмысленно. Соль в том, что Путин чётко заявил, что терпеть вакханалию Америки Россия больше не будет. Россия перешла к действиям. Точка. Как будут «выруливать» Штаты, – скоро увидим.