Муратов: Украинский энергокризис усугубляет коронавирусный коллапс

Новости Украины

Украинская власть уверяет, что продолжает «укреплять финансовую стабильность». Правда, происходит это на фоне сплошной дестабилизации.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров правящего в ДНР ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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ПреЗЕдент Зеленский вновь поклонился «партнёрам» из МВФ за выделенные 700 млн. долларов очередного транша и пообещал потратить эти деньги «на поддержку финансовой системы и на борьбу с последствиями COVID-19». Ковидные заявления Зе уже стали мейнстримом: звучат красиво, но правды в этих словах – 0%.

Украина в буквальном смысле задыхается: в коронавирусных больницах наблюдается острый дефицит медицинского кислорода. Но для Зе-чиновников это не проблема. Чтобы спасти жизнь больного, находящего в тяжёлом состоянии, его родственникам приходится искать кислород по всей Украине, словно иглу в стоге сена. Но даже если его и удастся найти, то цена спасительного средства превышает и финансовые возможности украинцев, и здравый смысл – за 40 литров кислорода украинскому населению нужно платить порядка 9 тыс. гривен. Врачам буквально приходится выбирать из нескольких пациентов, кто из них останется на кислородной поддержке, а кто от этой поддержки будет отключён.

То, что Украина (по словам Зе-чиновников, «сильная и европейская держава») не может обеспечить себя кислородом и спасти людей, – кощунство и диверсия «зелёных». Ситуация настолько нелепа, что не подлежит логике. Ведь в «незалежной» с советских времён ещё остались несколько предприятий, которые могли бы полностью обеспечить страну архинеобходимым медицинским кислородом.

Но Зеленскому это не нужно, он заявляет, что «в Багдаде всё спокойно» и кислорода на Украине много. Ещё раз подчеркну, что власть занимается откровенным ковид-вредительством. На фоне бушующей пандемии не так давно был остановлен Одесский припортовой завод, который мог бы полностью покрыть потребность в кислороде для ряда больниц. Хоть и производство кислорода на заводе полностью не прекращено, объёмы его производства ничтожно малы. А это, можно сказать, – политическая воля украинского «керманыча».

Кроме того, на фоне энергокризиса «незалежная» возвращается в лихие 90-е с присущим им веерным отключениям электроэнергии. И хоть Владимир Зеленский продолжает нагло врать украинцам, заявляя, что выключать свет на Украине не будут, чиновники на местах говорят обратное. К примеру, одесский мэр Труханов уже анонсировал неизбежность веерных отключений электричества. А это значит, что даже те больные ковидом, которым посчастливилось раздобыть кислород и находиться на кислородной поддержке, при обесточивании больниц будут обречены.

Надеяться на электрогенераторы тоже не стоит, в больницах их нет. Это подтвердил бывший вице-мэр Одессы и экс-вице-губернатор Валерий Матковский. Он также заявил, что для Одессы, как и для всей Украины, наступающая зима станет самой сложной за всю историю XXI века.

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Матковский обратил внимание, что в ряде одесских школ и детских садов до сих пор нет отопления, а преобладающая часть инженерных сетей по всей Украине полностью изношены. Ни Зеленнский, ни его «попереднык» Порошенко, как собственно, ни один «незалежный» президент, не уделяли должного внимания своевременной замене инженерных коммуникаций, что в итоге сегодня приводит к порывам сетей и ряду других аварий.

За 30 лет неЗАВИСИМОСТИ Украину будто специально доводили до непригодного состояния, чтобы, в конце концов, по дешёвке сдать её Западу. Ситуация на энергетическом рынке Украины – патовая. Из 23 ТЭС работает только 3. Зима для украинцев превращается во что-то сродни апокалипсиса – выживут лишь самые богатые.

Зато у Зеленского – очередная псевдоперемога: МВФ выделил кредит, который Зе-стервятники быстро раздербанят. А эти деньги несколько десятков лет придётся выплачивать украинскому населению, и то – если повезёт. Ведь энергокризис и усугубляющийся на этом фоне коронавирусный коллапс, сократят и без того стремительно падающую численность населения в «незалежной» стране.