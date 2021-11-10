Муратов: Украину превратят в живой щит, защищающий ЕС от мигрантов

Западные «партнёры» Зеленского нашли выход из миграционного кризиса на польско-белорусской границе, который имеет тенденцию к усилению.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Отдуваться за Европу и Америку будет колониальная Украина. По версии кураторов, Украина – резиновая, и места в ней хватит для всех. «Незалежная» таки стала живым щитом, который ограждает Запад от «ненужных» ему людей.

Немецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции СДПГ (партия победила на выборах) Нильс Шмид в интервью медиакомпании из Германии Deutschlandfunk заявил, что было бы неплохо отправить мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, на Украину. В «незалежной» беженцы будут ожидать рассмотрения их заявок на убежище в Евросоюзе.

А ждать рассмотрения подобных заявок люди могут годами.

«Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз», сказал Шмидт.

Конечно, официального приказа принять беженцев Украина ещё не получила. Да и Зе-власть заметно напряглась потоком беженцев, и вслед за Польшей, Литвой и Латвией решила усилить охрану на границе. Официальный Киев направит туда больше техники, включая беспилотники, и служебных собак.

А Арсений Яценюк, по традиции, призвал строить новую «стену» вдоль белорусского кордона.

Хотя, зачем беженцам нищая Украина, если, к примеру, для того, чтобы попасть на белорусско-польскую границу, мигранты платят посредникам по 2650 долларов с человека. Ровно такую сумму в виде пособия в «незалежной» может получить гражданин страны, правда, не за месяц и даже не за год, – а за три года и три месяца. Даже для мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки Украина – эта зона отчуждения.

Но, всё-таки, дыма без огня не бывает – не для того западные «партнёры» превращали «незалежную» в страну третьего мира. В связи с такой риторикой немцев возникает много вопросов: где Зе будет размещать мигрантов, кто будет их содержать, где они смогут работать (если учесть, что в «незалежной» – страшная безработица из-за ликвидации ряда стратегических предприятий).

Но известно одно: если хозяева прикажут – принять мигрантов, значит Зеленский их примет. Точка. Украина ведь «суверенная» и «самостийная». Для этого, правда, в очередной раз придётся поднять коммунальные тарифы, цены на товары и услуги, – без повышения пенсий и зарплат населению.

Привыкать ли украинскому населению к очередному затягиванию поясов? Конечно же, нет. Их оккупационная Зе-власть будет гордо говорить, что, разместив мигрантов, Украина на 100% стала «цеЄвропой».

В то же время, нельзя не сказать, что украинцы сами массово бегут из страны: кто в Европу – мыть полы и собирать ягоды, кому повезёт – уезжают в Россию и начинают новую счастливую жизнь. Быть может, принимая мигрантов, Зеленский намеренно сокращает численность украинского населения, которое Зе-маргиналы называют лишними ртами», – заключил Муратов.