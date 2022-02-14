Муратов: Зеленский напуган. Байден попытался шантажировать Путина

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Новости Украины

США и Великобритания продолжают нагнетать ситуацию на Украине, окончательно превращая её в страну-изгоя.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Западные хозяева украинской марионеточной власти продолжают на неё давить, потому что понимают, что президент Зеленский боится совершить военную провокацию в отношении Донбасса. Поэтому Запад окончательно взял раскручивание темы «российского вторжения» в свои руки. Байден, в свою очередь, пытается поставить очередной ультиматум Путину, что объясняет его экстренный звонок российскому президенту.

Судя по опубликованному Белым Домом релизу, «сонный Джо» дал понять Владимиру Владимировичу, что, «если Россия предпримет новое вторжение на Украину, Соединённые Штаты вместе с союзниками и партнёрами отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные издержки». В этом и кроется первопричина спонсорства Америкой всех войн – спасти свою экономику. Накладывая санкции на РФ, тем самым пытаясь её ослабить, продавая Украине оружие, США продолжают свой бизнес на крови и операцию по спасению доллара.

Глава США предложил некие «идеи по безопасности», которые Россия рассмотрит. В свою очередь, Путин напомнил Байдену, что Российская Федерация по существу не получила ответа по гарантиям безопасности (и, вероятнее всего, не получит). Поэтому сейчас идут последние согласования, как Москва будет на это реагировать.

Также лидер России упрекнул Байдена, что США не осуществляют должного нажима на Украину для выполнения Минских соглашений. Собственно, Америке не нужно выполнение Украиной Минска-2, «звёздно-полосатая» цель – большая война против России, и следовательно – срыв соглашений. А украинские провокации в Донбассе – это повод для этой войны.

У Байдена нет времени, в Америке усугубляется кризис. Поэтому он вращает Украину вокруг военной оси. Напомню, что это не первый ультимативный разговор с Путиным. Но по его итогам можно смело говорить, что ни на какие шантажи и уловки Байдена лидер России вновь не поддался.

В ответ американцы пообещали наращивать военную помощь Украине в случае «продолжения эскалации». А затем «сонный Джо» позвонил Зеленскому и дал указания, как действовать дальше, то есть, когда и какие военные провокации совершать. А для общественности разговор американского лидера и его украинского Зе-слуги был подан в традиционной пустой манере а-ля, мы поддерживаем украинский суверенитет и территориальную целостность «незалежной».

Зеленский напуган, именно поэтому он позвал Байдена приехать в Киев, что станет «мощным сигналом и будет способствовать деэскалации». Только Байден в Киев не приедет – потому что американским гражданам велено покинуть Украину, и «сонный Джо», как законопослушный гражданин, не станет нарушать предписания Белого Дома.

Западные «партнёры» фактически уничтожили Украину, и теперь поставили её под прицел собственных «звёздно-полосатых» пушек – всё ради вытягивания Америки из глубокого экономического кризиса и сохранения лидерства на пьедестале геополитики.