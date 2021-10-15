Мурманские избранники народа попались на беспределе, интригах и офшорных махинациях

15.10.2021 22:15 (Мск), Москва, Елена Острякова

Инцидент с попыткой поджога здания правительства Мурманской области две недели назад получил развитие.

Сотрудники ФСБ задержали поджигателя – Дениса Таранова, 2003 года рождения.

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На террориста этот «ботаник» в очках не тянет и кается в содеянном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В содеянном раскаиваюсь. Призываю подобного не совершать и за мною не повторять», – произнес Таранов на камеру.

Наблюдатели и в Мурманске, и в Москве уверены, что Таранов действовал не из хулиганских побуждений, а по заказу. Его поступок – результат конфликта губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и депутата Госдумы РФ от «Единой России» Алексея Веллера, которого прозвали «ночным губернатором» региона.

Противостояние обострилось накануне «теракта» Таранова, когда контролируемые Веллером депутаты горсовета Мурманска отказались поддержать согласованного Чибисом кандидата на должность главы администрации Олега Дзюбу. Этот демарш, по мнению наблюдателей, – часть кампании Веллера по «сносу» губернатора.

Такая активность депутата не могла быть одобрена в Москве. Через несколько дней после задержания и раскаяния Таранова у Веллера обнаружился незадекларированный счёт на 4 миллиона евро в Лихтенштейне. Счёт в LGT Bank открыт, как минимум, в 2016 году, но за всё это время депутат Веллер ни разу не вносил сведения о нем в декларацию. Генпрокуратура и Росфинмониторинг взяли депутата в разработку.

Кроме того прошли обыски у директора мурманского городского «Дома молодежи», депутата горсовета Леонида Мостового. Силовики выявляют возможные хищения бюджетных средств при реконструкции кинотеатра «Родина» в период управления городом Веллером и Сысоевым.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн заверяет, что партийная принадлежность не станет поводом обойтись с Веллером мягче, чем с коммунистом Павлом Грудининым, который за махинации в оффшорах не был допущен к выборам.

«Напомню, что принятый по инициативе Президента закон впрямую запрещает нам, людям, занимающим/замещающим госдолжности, владеть иностранными счетами. И неважно: 1 доллар лежит там или 4,1 млн евро. Есть счёт – значит, долой с госслужбы или из депутатов! В этом вопросе у «Единой России» нет и не может быть двух мнений. О результатах проверок обязательно сообщим публично», – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Политолог Марат Баширов считает, что любые попытки местечковой фронды против согласованных Кремлем губернаторов будут жестко пресекаться.

«Мурманский кейс как раз из таких. Ни депутатам Горсовета Мурманска не надо было испытывать судьбу, ни господину Веллеру. Всё это единая нить. Так что, не будите лихо, пока оно тихо, а то депутаты Горсовета Мурманска пошли против ЕР и губернатора Чибиса в вопросе избрания мэра, решили в старой манере поиграться и моментально получили “черную метку”. На месте депутатов стоило бы уже обивать пороги приемной губернатора и не дожидаться оперов у своих порогов», – написал Баширов.