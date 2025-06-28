На Украине «День Конституции» отметили её показательной кастрацией

Оригинальным поздравлением к отмечаемому сегодня на Украине дню конституции отметилась киевская сеть книжных магазинов «Сенс».

На своей страничке в соцсети она опубликовала основной закон Украины с зачеркнутым фрагментом статьи 10 этого документа, во второй части которой, как известно, гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка и других языков нацменьшинств.

«В Конституции русский язык имеет особый статус как язык национального меньшинства. Долгое время оно фактически доминировало в медиа, образовании и бизнесе. Но мы убеждены: защита меньшинств не означает, что один язык может иметь привилегии над государственным», — отмечают в книжной сети.

Бизнесмены от книгоиздательства приурочили к празднику не менее «оригинальный» маркетинговый ход. Они обещают, что всем посетителям своих магазинов будут дарить в течение дня по экземпляру такой вот, самодеятельно «кастрированной» конституции.

Напомним, в статье 10 Конституции Украины говорится:

«Государственным языком в Украине является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех областях общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией и определяется законом».

Такая инициатива встретила неоднозначную реакцию у украинских пользователей соцсетей. Агрессивно-националистическая публика предсказуемо заливается восторгом, а более умеренные и адекватные украинцы недоумевают: почему никто во власти не обратил внимание на столь откровенное и наглядное надругательство над Основным законом страны. Ведь, речь идет о ныне действующей конституции. Которую все граждане обязаны соблюдать.

Впрочем, открытое игнорирование норм действующего законодательства, если они расходятся с текущей политической целесообразностью, давно стало в постмайданной Украине нормой. Более того, как показывает практика обсуждений в СМИ, сама постановка вопроса наподобие той, что демонстрирует книжная сеть «Сенс», является для украинских медиа обыденностью.

И наоборот, если бы кто-то из политиков или лидеров мнений или обычных граждан, демонстративно и публично заявил о необходимости соблюдать закон и конституцию, и раскритиковал творящееся в стране беззаконие, – именно это стало бы для СМИ поводом писать о «скандальной» ситуации.

Напомним, совсем недавно вся Украина обсуждала решение еще одного книжного издательства буквально уничтожить весь тираж книжки украинской писательницы из-за того, что на нее написали донос, обвинив в том, что свой блог в соцсети она ведет на русском языке. В этом же ряду – сжигание, в прямом смысле слова, «вредных книг», от которых массово очищают украинские библиотеки хунвейбины «деколонизации». Книги эти, как вы догадываетесь – тоже на русском языке или изданы в России/СССР.

Из всех, кто, так или иначе причастен к украинской власти, на вопиющий факт обратил внимание только депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский – единственный на весь парламент, который позволяет себе фронду по вопросам языка и исторической памяти (и есть подозрение, что и эту вольность он демонстрирует с оглядки и негласной отмашки Банковой).

«Говорить об уважении к стране, и одновременно так демонстративно попирать её Конституцию, это крайняя степень лицемерия и когнитивный диссонанс. Тем не менее, мы это видим на каждом шагу. Прямо сейчас, люди, откровенно плюющие на статьи Конституции о языках национальных меньшинств, свободе слова, свободе вероисповедания, недопустимости дискриминации по какому угодно признаку, постят картинки с признаниями в любви к Конституции, строчат пафосные посты, вываливают в паблики тонны фальшивого официоза. Изменится ли что то, если поменять Конституцию? Конечно. Исчезнут остатки прав и свобод, остатки социальности, намёки на равноправие. Станет ли от этого хуже? Нет, этого всего нет уже очень давно. Можно ли это изменить? Можно, если изменить себя, то есть нет. Приятно ли мне писать такие вещи в День Конституции? Нет, мне горько это писать. Но врать что всё хорошо- противно», – написал Бужанскй в соцсети.

И эти слова можно считать приговором. Только не украинской конституции – она, как видим, много чего формально гарантирует и вполне адекватна, если ее соблюдать. А сложившемуся на Украине правоприменению и общественной атмосфере, делающим даже самую правильную конституцию всего лишь фиговым листком, стыдливо прикрывающим откровенный беспредел.

Те же немногие голоса, которые робко пытаются возражать против творимого беспредела, вынуждены делать это с оглядкой на «пана майора» из СБУ и на риск быть затоптанными ногами расплодившимися «активистами». Отсюда и странные, на первый взгляд, отсылки к тому, что, мол, на русском языке половина ВСУ разговаривает.

Казалось бы, какая разница, на каком языке говорят в ВСУ? Но нет – разница есть. ВСУ в текущих реалиях – это священная корова, а русский язык и права его носителей – это мусор под ногами строителей новой Украины. Потому и вынуждены защищать русский отсылками к ВСУ.

Еще один популярный нынче на Украине аргумент «применительно к подлости» – что «не стоит давать лишних аргументов российской пропаганде». Мол, слишком наглядный беспредел в языковом вопросе лишь подтверждает правоту пресловутых «российских нарративов» – о том, что на Украине и правда, русофобская политика.

То есть вы поняли – топтаться по русскому языку нельзя не потому, что это не по-европейски или нарушает права человека (чай тоже не священная корова!). А потому, чтобы Путину лишних аргументов в руки не давать.

Интересно и вот еще что. На фоне столь наглядного неуважения к собственной конституции, украинские власти и поддерживающая их местная «партия войны» демонстрируют удивительную избирательность в этом вопросе. То есть если речь идет о «каких-то там» правах – на них можно плюнуть и растереть, даже не заметив.

Зато, когда речь идет о переговорах по завершению войны, эта же власть упирается рогом в землю, ссылаясь на конституцию, которая запрещает проводить выборы во время военного положения и не дает возможности отказаться от потерянных в ходе войны территорий. Очень удобно, правда? «Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем», – как говорили Винокур с Оганезовым.