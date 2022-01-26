Мусор раздора: «Национальная Служба Новостей» стала экспертной площадкой для обсуждения «грязных» реформ

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Трудности реализации мусорной реформы в России обсудили московские специалисты.

Пресс-конференцию на злободневную для россиян тему провело информационное агентство «Национальная Служба Новостей». НСН в своей работе всегда придерживается наиболее острой актуальной повестки, специализируясь на аналитических форматах материалов и эксклюзивных интервью. На этот раз речь шла о мусорной реформе в России и ее последствиях. В ходе обсуждения спикеры вспомнили о Петербурге, где переход на новую систему обращения с отходами проходит особенно болезненно.

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Информационное агентство «Национальная Служба Новостей» пригласило в студию экспертов по природопользованию и ЖКХ для оценки последствий так называемой мусорной реформы. В обсуждении острой проблемы также принял участие известный российский стилист, исполнитель и активист Сергей Зверев.

Напомним, что новая система обращения с отходами действует в стране с 2019 года. Она была разработана для предотвращения назревающего мусорного кризиса. Однако при ее реализации регионы столкнулись с рядом проблем, например, ростом цен на вывоз мусора и дефицитом мусороперерабатывающих площадок.

В частности, следуя передовому мировому опыту, регионы должны были перейти от захоронения отходов к их глубокой переработке. Организация раздельного сбора – один из пунктов реализации данной задачи. И об этом напомнил на пресс-конференции Сергей Зверев. На данный момент шоумен активно освещает вопросы экологии, чтобы обратить внимание как можно большего числа людей на данную проблему.

При этом, по мнению члена ОС Росприроднадзора, эксперта комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислава Жукова, первостепенно создать соответствующую инфраструктуру. В противном случае рассортированные отходы отправят на тот же полигон, что и прочий мусор.

«К сожалению, можно констатировать, что 2020-2021 стали годом социального конфликта между населением и любыми идеями, связанными со строительством отходоперерабатывающих объектов», – рассказал Владислав Жуков.

Аутсайдером реформы неожиданно оказался Петербург. В культурной столице долгое время не могли утвердить новую территориальную схему размещения отходов. Трудности также возникли с выбором единого мусорного оператора. В прошлом году в регионе создали компанию, которая с нового года должна была взять на себя «мусорные» вопросы. Однако после новогодних праздников на городскую администрацию обрушились потоки жалоб от горожан: помойки переполнены, городские улицы буквально утонули в мусоре, в котором тут же появились грызуны.

На конференции обсудили, почему Северная столица не переняла опыт регионов, где реализация реформы началась тремя годами ранее. А также последствия сложившейся ситуации и пути выхода из нее.

Выходом из ситуации должен стать комплексный подход, считают эксперты. Так, к строительству мусороперерабатывающих комплексов необходимо привлекать инвестиции, в комплексе решать вопросы формирования тарифов на услуги вывоза мусора.