«Мусора гонялись за троллейбусами, но побоялись сунуться на рынок» – Черновцы восстали против Киева

26.08.2020, Черновцы, Тарас Стрельцов

В Черновцах у здания местного отделения полиции собрался митинг недовольных политикой Киева, из-за которой город оказался фактически парализован.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «АСС», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Черновцах возле здания Управления патрульной полиции продолжается пикет. Люди пришли с требованием разрешить беспрепятственное движение общественного транспорта в Черновцах и области», – говорится в сообщении.

Конфликт начался из-за того, что 20 августа Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС отнесла некоторые районы города к красной карантинной зоне, которая предусматривает ограничение работы общественного транспорта, пригородного и междугородного сообщения, учреждений культуры, общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров и других учреждений массового скопления людей.

Однако 25 августа депутаты местного горсовета на внеочередном заседании приняли решение ослабить карантинные меры – в частности, разрешить работу общественного транспорта.

Ссылаясь на решение местных депутатов, водители черновицких автобусов и маршруток с утра 26 августа вышли на работу, однако их начали массово останавливать и штрафовать сотрудники полиции, из-за чего транспорту пришлось прекратить работу.

«Общественный транспорт в Черновцах остановил работу. В Черновицком троллейбусном управлении сказали, что полиция не позволяет работать транспорту, несмотря на решение сессии городского совета. В то же время в пресс-службе УПП рассказали, что не требовали остановить общественный транспорт, а только проводили проверки, во время которых было выявлено нарушение карантина», – отметили в местном информационном агентстве.

О подробностях конфликта между силовиками и водителями общественного транспорта, а также о его подноготной, рассказал уроженец Черновцов, политический обозреватель Олег Хавич.

«Черновцы вошли в историю: сегодня там мусора гонялись за троллейбусами, требовали от водителей высаживать пассажиров и ехать в депо. Формально работа пассажирского транспорта в «красной» зоне запрещена, а на решение Черновицкого горсовета, который это разрешил, псам Аваки плевать. Та же история с маршрутками, поэтому в городе транспортный коллапс, как вернутся домой люди, которые утром добрались на работу, пока неясно.

Примечательно, что самый громкий инцидент с попыткой мусоров оштрафовать водителя троллейбуса произошёл рядом с «Калиновским рынком». Рынок по решению Киева тоже должен быть закрыт, но работает на основании решения горсовета. Однако на рынок мусора не сунулись – то ли зассали, то ли их начальство получило от торговцев «на лапу», – написал он в соцсети.