Мустафа Найем: Сценарий военного положения от Порошенко сорван
Предложенный изначально Петром Порошенко сценарий введения военного положения на Украине фактически сорван, сообщает депутат Верховной Рады Мустафа Найем – в прошлом один из зачинщиков Евромайдана.
«Судя по всему, введения военного положения по сценарию, предложенному президентом, не будет. Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисс:
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-введение военного положения не на два месяца, а на один месяц;
-изъятие пункта указа про ограничение прав и свобод граждан;
-и прямое назначение в этом же указе даты выборов президента на 31 марта 2019 года;
-Народный фронт также требует территориального ограничения военного положения;» – сообщил Найем в своем блоге.
В этом случае по законам Украины процедура ввода военного положения должна быть запущена еще раз с самого начала, указывает украинский юрист Андрей Портнов, бывший замглавы президентской администрации, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
«Учитывая, что ряд фракций настаивают на изменениях в указе Порошенко о военном положении, ему нужно будет заново собирать СНБО и проводить всю процедуру второй раз», – указывает Портнов на тонкости законодательства.
Метки: Андрей Портнов, Военное положение на Украине, Мустафа Найем, Порошенко
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