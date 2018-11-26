Мустафа Найем: Сценарий военного положения от Порошенко сорван

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Предложенный изначально Петром Порошенко сценарий введения военного положения на Украине фактически сорван, сообщает депутат Верховной Рады Мустафа Найем – в прошлом один из зачинщиков Евромайдана.

«Судя по всему, введения военного положения по сценарию, предложенному президентом, не будет. Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисс:

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-введение военного положения не на два месяца, а на один месяц;

-изъятие пункта указа про ограничение прав и свобод граждан;

-и прямое назначение в этом же указе даты выборов президента на 31 марта 2019 года;

-Народный фронт также требует территориального ограничения военного положения;» – сообщил Найем в своем блоге.

В этом случае по законам Украины процедура ввода военного положения должна быть запущена еще раз с самого начала, указывает украинский юрист Андрей Портнов, бывший замглавы президентской администрации, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Учитывая, что ряд фракций настаивают на изменениях в указе Порошенко о военном положении, ему нужно будет заново собирать СНБО и проводить всю процедуру второй раз», – указывает Портнов на тонкости законодательства.