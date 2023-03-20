Мусульмане Крыма отреагировали на глумление ВСУшников над Кораном

Крымский и Севастопольский муфтий Эмирали Аблаев прокомментировал издевательства украинских боевиков над Кораном. В соцсетях они распространяют видеоролики, где жгут священную книгу, а также сопровождают ее бранными словами.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Крым 24» муфтий мусульман Крыма (на фото) подчеркнул, что поведение солдат ВСУ вполне соответствует отношению к Корану в Европе.

«Мы знаем, на какие коварства способна Европа, мы знаем и видим, что они делают по отношению к Корану, к нашей вере, к нашему пророку, – отметил Аблаев. – Мы хорошо понимаем, какое безбожие творится в Европе. При этом мы все видели те видео, которые распространяются в социальных сетях: на них украинские солдаты жгут нашу священную книгу, подвергают её кощунству, и сопровождается это бранными словами. На наш взгляд, все мусульмане России этому факту должны уделить большое внимание. Мы должны над этим задуматься. Это оскорбление, нанесённое всем мусульманам. Мы даже не думали, что они способны на такие деяния. Украина сейчас живёт в системе европейских ценностей, и пока так будет, мы будем наблюдать подобного рода действия. Но мы очень надеемся на то, что в один прекрасный день, рано или поздно, они понесут за свои деяния наказание, либо на этом свете, либо во время Судного дня. Мы в это верим и на это надеемся».

Депутат Госсовета Крыма, ректор Крымского государственного инженерно-педагогического университета им. Якубова Чингиз Якубов, которому на Украине вменяют поддержку СВО и грозят тюремным заключением на 8 лет, подчеркивает – украинские вояки, по сути, повторили акт сожжения Корана в Норвегии, но предпочли это делать с закрытым лицом.

«В целом, по ситуации, это подыгрывание, – считает Якубов. – В Норвегии произошло, но там хоть человеку хватило мужества лицо своё показать. А здесь даже лица не видно. Честно говоря, даже не хочу это обсуждать».

Первый заместитель председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Куршутов придерживается более радикальных позиций – за публичные оскорбления и наказывать надо публично.

«Понимаете, это все ещё раз доказывает два правильных решения: первое – 2014 год и воссоединение Крыма с Россией, и необходимая, просто вынужденная мера – начало специальной военной операции. Этими действиями мы сами себе ещё раз доказываем, что мы на верном пути, что наш президент принимает правильное решение. Потому что с этими людьми жить в одной стране, даже дышать одним воздухом, в принципе, я считаю оскорбительным, – подчеркнул Куршутов. – Но то, что сегодня происходит – если ты воин, если ты солдат, если ты мужчина, тогда и решай свои вопросы какими-то мужскими делами! Но просто сжигать книгу, которая является священной для всех мусульман, что ты хочешь этим доказать, что ты хочешь сделать, бросить вызов мусульманам? Вопросов нет, приди на нейтральную территорию, скажи: «кто мусульмане, выйдете сюда». Я хочу посмотреть, что будет происходить. Думаю, с такими людьми один мусульманин против пяти таких готов будет выйти. Желающих очень много. Поэтому, если у них есть что-то мужское, они брюки носят, пусть выходят – наши ребята с ними с удовольствием пообщаются».