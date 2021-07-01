01.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Образование, Политика, Религия, Россия, Сербия
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Мусульмане сербского Санджака хотят, чтобы чеченцы построили им школу знатоков Корана имени Кадырова

Действующий в сербском Санджаке (область, населенная бошняками) Мешихат Исламского сообщества БиГ попросил руководство Чечни...

Действующий в сербском Санджаке (область, населенная бошняками) Мешихат Исламского сообщества БиГ попросил руководство Чечни построить им школу хафизов – знатоков «Корана».

Об этом сообщил председатель Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующее обращение бошняков Сербии было сделано во время международного круглого стола, посвященного 70-летию со дня рождения Ахмат-Хаджи Кадырова, который проходил в административном центре Санджака – Нови Пазаре.

«Участники круглого стола, используя знаменательную дату – 70-летие и зная о желании лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова помочь мусульманам, в том числе на Балканах, официально обратились к руководству Чечни с просьбой построить самую крупную школу хафизов региона в Нови Пазаре», – сказал Ниязов.

По словам председателя Европейского мусульманского форума, в случае положительного ответа властей Чечни будет принято решение присвоить школе имя Ахмат-Хаджи Кадырова, а позже его именем может быть названа улица, на которой будет располагаться религиозное учреждение.

«Участники мероприятия заметили, что мусульмане в Сербии с надеждой смотрят на своих чеченских братьев, которые, подняв свою республику из руин, теперь помогают поднять духовность и в других странах», – добавил он.

В связи с этим он сообщил, что муфтий Мешихата Санджака и Сербии Мевлуд Дудич планирует в ближайшее время встретиться с муфтием Чечни Салах-Хаджи Межиевым и обсудить этот проект. Как сказал Ниязов, Дудич был в Чечне несколько лет назад, видел, как строят школы хафизов, и был впечатлен.

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