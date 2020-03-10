Мусульманская пенсионерка добилась сноса православной церкви

10.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Европейский суд по правам человека обязал убрать православную церковь, возведенную после гражданской войны в Республике Сербской на территории бывшего дома бошнячки Фаты Орлович, четверть века назад переехавшей жить в мусульмано-хорватскую федерацию Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По решению суда определен крайний срок для переноса церкви – 1 апреля. Но уже сейчас из храма под присмотром полиции начали переносить церковную утварь.

Изначально предполагалось, что храм в селе Коньевич-Поле Республики Сербской разместят через дорогу напротив, но СПЦ не удалось договориться с хозяином участка, в итоге каменная церковь «переедет» в соседний Братунац.

«Мы ждали момента возвращения, чтобы приехать сюда, сесть и выпить чашку кофе, – заявила 77-летния хозяйка участка Фата Орлович, которая на самом деле давно не живет в Коньевич-Поле, а обитает на попечении дочери Хурии и зятя Мирзы в городе Сребреник.

Перед своим победным возвращением в село, где она жила до войны, Орлович четыре месяца гостила у детей в США – в 90-е многие бошняки получили вид на жительство, а впоследствии и гражданство европейских стран и США, как «жертвы геноцида».

«Я благодарю Аллаха за все, – заявила бывшая беженка. – Поздравляю всю Боснию и Герцеговину, а не только из Коньевич-Поле. Я поздравляю журналистов, они – самые лучшие, потому что, если бы не они, никто б не узнал о моей борьбе».

Бошнякские, турецкие, арабские и западные СМИ действительно сделали из Фаты Орлович «жертву геноцида» и отчаянного борца с несправедливостью, а возведение церкви на ее придомовом участке отнесли к случаям проявления «доминирования определенной этнорелигиозной группы».

При этом журналисты из Сараево поздравили победительницу Фату с 8 марта, подарив цветы вполне в традиции СФРЮ, к разрушению которой приложили руку политические силы, рупором которой они являются. Растрогавшаяся бабушка призналась, что ничего не имеет против сербов и церкви в принципе, но не у нее во дворе.

Фата Орлович и ее семеро детей покинули территорию Республики Сербской в начале 90-ых после того, как ее муж Шачир ушел воевать за бошнякских сепаратистов. Впоследствии он попал в плен и был расстрелян. Когда по Дейтонским соглашениям произошел окончательный раздел БиГ, многие бошняки-мусульмане и хорваты перебрались на территорию Федерации, а сербы соответственно переехали в РС. Неподалеку от пустующего дома Орловичей, на приусадебной территории был возведен православный храм. Вернувшаяся в 2000-ом году в родное село, вдова боевика начала судебную тяжбу с СПЦ, и вела ее на протяжении двадцати лет, считая это делом своей жизни. От предложенных ей компромиссных вариантов отказывалась.

Характерно, что в ходе развязанной сепаратистами войны, своих домов, магазинов и заводов лишились многие сербы. В частности, штаб-квартира самой авторитетной бошнякской Партии демократического действия заняла сараевский особняк известного сербского предпринимателя Михайло Мишо Семьяна. Наследники покойного Семьяна хотели вернуть этот дом, но механизм реституции в БиГ не разработан и по сей день. В ходе развязанной исламистами-сепаратистами антисербской агрессии только в столице БиГ своих домов и недвижимости лишились многие сараевские сербы, особенно в центральном районе Башчаршия. Но международную общественность такие прецеденты не интересуют.