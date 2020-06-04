Мусульманские сепаратисты требуют не допустить блок Вучича до выборов в сербском Санджаке

04.06.2020, Белград, Алексей Топоров

«Партия демократического действия (ПДД) Санджака», объединяющая мусульманских сепаратистов этого юго-западного региона Сербии, идет на местные выборы с требованием автономии, при этом требуя убрать из предвыборной гонки в регионе сербского президента и его союзника – Муамера Зукорлича.

Об этом сообщают сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Удалить из предвыборной гонки блок «Александр Вучич – За наших детей!» нынешнего президента Сербии и союзный ему Бошнякский демократический союз Санджака, экс-муфтия Муамера Зукорлича, потребовала местная «ПДД Санджака – доктор Сулейман Углянин» на недавней пресс-конференции, мотивируя это тем, что президентское большинство препятствует свободному выражению политической воли мусульман края.

Муамер Зукорлич дарит Александру Вучичу свою книгу

Эта политическая сила, которая теперь якобы требует лишь автономии и статуса народа для санджакких мусульман (некоторые из которых считают себя сербами-мусульманами, другие – бошняками), ранее выступала за отделение края от Сербии, а ее лидер Сулейман Углянин, экс-министр правительства Сербии делал экстремистские заявления, призывая международное сообщество повторить косовский сценарий в Санджаке.

При этом сепаратисты совершенно не стесняются наряду с местными выборами участвовать и в выборах в сербский парламент.

Шествие санджакских сепаратистов

«В соответствии с этим решением нашей команды, мы будем обращаться в прокуратуру, судебные органы, полицию и другие органы, обладающие государственными полномочиями, – заявил глава Центрального избирательного штаба «ПДД Санджак – доктор Сулейман Углянин» Мирза Хайдинович. – Мы предоставим отчет в Антикоррупционное агентство о неправомерном использовании денег граждан для официальной предвыборной кампании в пользу избирательных списков под порядковыми номерами 1 (Блок Вучиа –ред.) и 8 (партия Зукорлича – ред.), которые Вучич хочет навязать гражданам Санджака».

В исторической области Санджак, разделенной частично между Черногорией, частично между Рашской и Златиборской областями Сербии, с административным центром Нови-Пазар, традиционно проживают славяне-мусульмане (обращенные в ислам во время Османского владычества сербы), ранее именуемые санджакли.

Сулейман Углянин

С развитием сепаратистского движения в соседней БиГ многие из них вслед за боснийскими мусульманами стали называть себя бошняками, заняли наиболее непримиримые позиции по отношению к отделению этой постюгославской республики и ее тотальной исламизации (представитель санджакской партии в исламистской элите Боснии – Эюп Ганич, обвиняемый Сербией в военных преступлениях, был вице-президентом БиГ), приняли участие в антисербской войне в соседней республике, по иронии судьбы вернувшись после нее в Сербию.

Глава санджакской «епархии» – мешихата Исламского сообщества БиГ Муамер Зукорлич поначалу также поддерживал сепаратистские настроения в регионе, но после ушел в политику, стал депутатом Народной скупщины Сербии, сблизился с президентом Вучичем, начал политическую войну с санджакскими сепаратистами и исламскими радикалами, за что неоднократно получал от них угрозы.

Нови-Пазар

Осенью 2019 года он пытался баллотироваться на пост рейс-уль-улема – духовного лидера Исламского сообщества БиГ, на самом деле окормляющего мусульман-югославов по всей Европе и за ее пределами, но безуспешно – в Сараево его «прокатили», как «ставленника Вучича».