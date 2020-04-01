Мусульманский чиновник Черногории пригрозил сербам новым геноцидом

01.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Экс-председатель черногорского муниципалитета Петница и активист местной Бошнякской партии Аднан Мухович в ходе диалога в соцсетях предложил поступить с сербами Боснии и Герцеговины, как и с сербами в Хорватии в 1995 году во время уничтожения Республики Сербская Краина.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если они (сербы – ред.) попробуют развалить Боснию, мы им устроим тракторную гонку до Сербии», – заявил черногорский чиновник бошнякского происхождения, обсуждая независимую политику боснийских сербов, не желающих прогибаться под сараевскую элиту.

И нужно отметить, что определение «тракторная» было выбрано Муховичем не случайно, в 1995 году тракторы стали основным средством передвижения для преимущественно сельского сербского населения РСК, на которых они пытались убежать и спастись от наступающей хорватской армии.

Отреагировав на эти слова, сербские пользователи соцсетей вспомнили и другие скандальные заявления бошнякского политика, например, о том, что легендарный черногорский народный и духовный лидер Петр Второй Негош был «главнейшим палачом бошняков и мусульман», а черногорцы – это «мелкий народец».

«Для меня Босния – это держава материнского этноса, а Сараево – духовный и культурный центр, – заявлял чиновник. – Я панбошнякски ориентирован. Потому, находясь в Подгорице (столице Черногории – ред.) практически ничего не чувствую, а будучи в Цетинье (духовном центре Черногории – ред.) не чувствую совсем ничего. И, идя по Цетинье, всегда ношу паспорт».

Понятное дело, что подобной резкости многовато даже для восходящей звезды черногорской политики, поэтому сейчас Мухович находится не на первых ролях, но остается чиновником, будучи заместителем директора Центра профессиональной реабилитации. А также одним из видных функционеров Бошнякской партии, которая на протяжении всей своей истории поддерживала сербофобский курс правящего режима Мило Джукановича. За подобное ценное качество нынешняя черногорская элита готова простить госслужащим и откровенную нелюбовь к государству, которому они формально служат.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения, без референдума, Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.

Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.