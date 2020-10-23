23.10.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Израиль, Косово, Политика, США
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Мусульманское Косово пошло против исламского мира


Представитель президента США на переговорах между Белградом и Приштиной Ричард Гренелл приветствовал первую встречу между главами МИД Косово и Израиля.

В своем твиттере американский переговорщик прокомментировал визит главы МИД Израиля одним словом, которое по смыслу можно перевести как «Мощно!».

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Ричард Гренелл сделал ретвит главы «МИД» Косово, представительницы известного косоварского бандитского клана Мелизы Харадина-Стубла:

«Первое официальное консультативное совещание МИД Косово и МИД Израиля, – написала Харадинай-Стубла. – Обсудили предстоящий исторический визит Косово в Израиль, оформление дипломатических отношений и открытие посольства в Иерусалиме. Огромная благодарность нашему общему другу США за это достижение».

Самое интересное, что подчиняясь воле Вашингтона, Приштина не боится нарушить взаимоотношения с мусульманским миром, в частности с Турцией, которая выступила резко против посольства Косово в Иерусалиме, попеняв Приштине на то, что была одной из первых стран, признавших независимость отторгнутого от Сербии края.


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