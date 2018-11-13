Мутант по-киевски

13.11.2018, Киев, Григорий Богоявленский

«Сегодня для нас русский, даже в том числе просто нормальный этнический русский, – это уже изначально априори потенциальный враг», — заявил в эфире первого канала Национального радио Украины сотрудник Юрий Макаров. Бывший ведущий «посольских вечеров», которые организовывал Михаил Зурабов в Киеве. Потомственный русский дворянин с хорошей родословной и идеально грамотной речью! Не «дияспорянка» Супрун, ни галичанин Вятрович или пришлый пуштун Найем. Как такое могло произойти?

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Родословная и биография Макарова хорошо известны. Из эмигрантов первой волны, каким-то чудом избежавших репрессии в Болгарии во времена тамошнего генсека Вылко Червенкова. Когда Юре было три года, его перевезли в Киев, затем отец вернулся в Софию и получил срок по политической статье уже во времена достаточно травоядного правления Тодора Живкова. Мать его — камерная певица.

В его родословное древо не затесалось ни одного активно украинствующего. Вот, например, что Макаров сам говорил о своем деде: «Это мамин отец. Он родился в Запорожье, но воспитывался в кадетском корпусе в Нижнем Новгороде. Украинского не знал, за исключением нескольких поговорок. Говорил по-русски, называл себя русским, при этом в доме имелось собрание сочинений Шевченко в русском переводе, а над дедушкиным письменным столом висел портрет Тараса Григорьевича. Кроме того, от дедушки осталась парочка пейзажных рисунков – хата, тополi, дiвчина в вiночку… Видимо, таким образом у него выражалась ностальгия».

Так что происхождение упоротости Макарова иное, киевское.

Знаете, чего больше всего на свете боится обеспеченный киевский гуманитарий? Да того, что Киев вдруг превратится в обычный губернский город, где зарплаты-гонорары не столичные, а аудитория, на которую ты можешь вещать, исчерпывается административными границами области. Да и это в лучшем случае. Кому ты нужен в райцентрах, ведь там у них свои проблемы свои интересы, а тебе сказать этим людям абсолютно нечего!

А тут для простого невыездного переводчика и редактора на киностудии появляется уникальная возможность быть в кадре, издавать книги. А, главное, как тебе кажется, — продуцировать новые смыслы. Придумывать Украину на пустом месте из обрывков и осколков, кажущихся любому невовлеченному в этот процесс несовместимыми. Тем более, что появилось место, где ты можешь торговать своим лицом за хорошие деньги (первые годы канала «1+1») и ещё пара мест, в которых публикуют твои тексты — на редкость внятные и написанные качественно просто потому, что родители не воспитывали из тебя жлоба.

Правда, жизнь в столице УССР приучила тебя к тому, что классиков марксизма надо не просто цитировать, но обязательно с паузами и придыханием, да, к тому же, только на мове. Ну а потом – подумаешь, нзаменил Щербицкого на Кравчука, а затем и на Бандеру. Ведь все в твоей среде делают это.

Ну да, конечно, создавая эти самые смыслы и будучи на виду, приходится сильно зажимать нос и заведомо соглашаться с тем, что рядом с тобой та публика, которую консьерж в подъезде твоего элитного дома никогда не допустил бы дальше входной двери. Правда, публика эта под твоим чутким руководством вскоре научилась пользоваться дезодорантом и унитазом, и даже выучила самые употребляемые английские фразы. И ты как-то прозевал тот момент, когда ей дозволили заходить в приличные киевские дома, она там обжилась и тебя терпит с трудом, равно как и твоих друзей Вересня и Гордона.

И чтобы они не чувствовали в тебе москаля, как тебе кажется, ты должен выглядеть еще более расово правильно, чем Андрухович или Карпа. Вот Гордону немного проще: от него хотя бы не требуют ругать евреев. Он может просто присоединиться к большинству в своей среде и в какие-то минуты чувствовать, что он — не меньшинство. А что же Макаров? Это раньше он мог вести вечера в российском посольстве рассказывать не только о Бандере, но и о русских классиках. Теперь же — всё, лафа кончилась!

А как не хочется становиться гонимым или просто отойти в сторону! Нет, нужно стать украинствующим ещё в большей степени, чем самый прирожденный рагуль! А вдруг примут в почетные арийцы?

Нет, эти не примут и не поблагодарят. Просто дождутся того момента, когда выслуживающийся чужинець оступится, или банального сокращение штатов. Кстати, возраст у Макарова уже пенсионный – пора уступать дорогу молодым. А эти самые молодые выберут наверняка своего «титульного» и «расово правильного».