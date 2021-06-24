Музей жертв геноцида ответил на попытку премьера Хорватии примазаться к антифашистскому сопротивлению

24.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Музей жертв геноцида в Белграде опроверг запись премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, согласно которой «Хорватия имела самое большое движение сопротивления» в годы Второй мировой войны.

Музейщики фактами доказали, что сопротивление нацистам оказывали в большинстве своем жившие на территории марионеточного государства НДХ сербы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем твиттере Андрей Пленкович написал о том, что «по отношению к общему количеству населения Хорватия имела самое большое движение сопротивления в Европе и внесла наибольший вклад в дело поражения нацистского порядка».

В ответ на своей странице в фейсбуке Музей жертв геноцида в Белграде (Сербия) ответил главе хорватского правительства, что ««никогда не существовало хорватского движения сопротивления, а существовало исключительно югославское, подавляющее большинство которого составляли представители сербского народа».

«Несопоставимое с другими народами большинство участников югославского движения сопротивления на территории Независимой Державы Хорватской (НДХ), где чинился геноцид, были сербами, о чем свидетельствует тот факт, что сербские партизаны с территории геноцидного НДХ понесли потери, учитывая их количество от общего количества населения, в 4,32 раза больше, чем хорваты, – сказано в сообщении музейных экспертов. – Хорватия не существовала в сегодняшних границах во время Второй мировой войны, но имела гораздо более широкие границы именно, как НДХ – один из самых верных и прилежных последователей гитлеровской нацистской Германии, который действительно внес большой вклад, но не в поражение нацистского строя, а именно в усиление трагических последствий нацизма, фашизма и антисемитизма по всей Европе».

Ссылаясь на данные докторской диссертации Драгана Цветковича, сотрудника музея Музея жертв геноцида «Потери членов партизанского движения с территории Югославии 1941-1945 гг.», авторы текста напомнили, что на территории сегодняшней НДХ было убито 32,83% югославских партизан, в то время как там проживало 24,55% населения Югославии.

И подобные потери были связаны с предельной идеологической мотивированностью режима НДХ.

«На сербов пришлось две трети (67,35%) убитых партизан в районе НДХ, хотя они составляли лишь 32,02% населения этой территории. Так что их доля в потерях была вдвое выше, чем населения страны, в то время как участие двух других национальностей в потерях партизанского движения составило: хорватов – 23,16% и мусульман – 6,89%», – заключили эксперты Музея жертв геноцида.