Муж и жена не должны спать в одной кровати – депутат Госдумы

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нужно создавать условия для разобщения людей, в частности каждому покупать однокомнатную квартиру.

Об этом, передает «ПолитНавигатор›, в интервью «Коммерсанту» заявил лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский.

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«И в целом по стране нужно стараться всех, кто может и хочет, переводить на удаленку, квартиры рекомендовать покупать однокомнатные, чтобы там жил один человек. На работе по возможности выделять комнату на каждого служащего. Ведь это не последняя пандемия. Нужно создать условия, чтобы люди были разобщены», – сказал политик.

По его словам, «школы должны быть маленькие», а также нужно «рекомендовать, чтобы в семье тоже у каждого была отдельная комната».

«Спать в одной кровати мужу и жене — это дурацкая устаревшая традиция. Раньше не было другой кровати, другой комнаты, но сейчас уже у большинства можно две кровати поставить в спальню. А еще лучше покупать две квартиры рядом и ходить друг к другу в гости. И поменьше этих пляжей, дискотек, где сотни людей и зараза свирепствует», – считает Жириновский.