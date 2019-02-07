07.02.2019, Москва, Александр Ростовцев

Совсем скоро, 24 февраля, в Молдавии состоятся парламентские выборы, которые могут кардинально изменить расстановку сил в республике. Фаворит общественных симпатий – оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), ориентирующаяся на президента Игоря Додона. Ему очень нужна победа социалистов, ведь только тогда молдавский президент обретет реальные полномочия, которые пока что сосредоточены у прозападного парламентского большинства. В случае успеха на выборах соратники Додона обязуются аннулировать все решения, принятые представителями Демократической партии, которые привели к ухудшению отношений республики с Россией.

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Так, представители ПСРМ объявили о намерении аннулировать закон об антироссийской пропаганде и принять новый закон о языках, а также сделать всё необходимое для сближения с Россией – вплоть до интеграции Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Судя по решительному настрою политиков и избирателей, люди Молдавии не только сыты по горло бардаком, громко именуемым «демократией», но и сделали для себя определённые выводы, наблюдая за поведением украинского соседа, идущего верной дорогой саморазрушения на почве клинической русофобии.

Интересно, что к тем же выводам пришли американские социологи из Международного республиканского института (IRI): народ Молдавии устал от правящего режима прозападной коалиции в парламенте.

Текущие власти в Кишиневе не устраивают Москву и даже Запад по очевидным причинам: повальной коррупции и деградирующих общественно-политических отношений внутри страны.

Кроме социалистов, противником действующего режима выступает праволиберальный блок ACUM, имеющий поддержку Запада. По прогнозам экспертов, коалиция из социалистов и праволибералов в новом молдавском парламенте имеет все шансы стать правящей, потеснив с ключевых постов в республике проворовавшихся «демократов».

Правящая Демпартия, подогретая деньгами главного олигарха Молдавии Влада Плахотнюка и административным ресурсом, может рассчитывать примерно на четверть мандатов в новом парламенте. Плахотнюка, однако, явно не устраивает перспектива перехода его карманной партии в оппозицию, не говоря уже об аннулировании антироссийских законов.

На первый взгляд, правящий режим обречён. Но, судя по всему, Плахотнюк намерен провернуть «План Б», проталкивая в парламент Молдавии партию «Шор».

Лидер партии «Шор» – эдакий уникум и киндер-сюрприз Илан Шор – сын кишинёвских репатриантов, уроженец Израиля. Довольно известный (и не только в Молдавии) бизнесмен с обширными связями в России, Израиле и даже Киргизии, женатый на российской эстрадной певице Жасмин.

Быть может, бизнесмен Шор со своей одноименной партией не такой, клевещут на уважаемого человека?

Начать надо, видимо, с того, что Шору в 2015 году был запрещён въезд в Россию сроком на 6 лет. По некоторым данным, причиной запрета стали финансовые махинации «пророссийского политика», нанесшие ущерб нескольким российским банкам. Сразу же после объявления Шора невъездным, за него ухватились казённые молдавские борцы с коррупцией.

Летом 2017 года Кишиневский суд приговорил «уважаемого человека» к 7,5 годам тюрьмы за финансовые аферы. «Новая надежда» Плахотнюка обвиняется в «преступлении века» – выводе из трёх молдавских банков кругленькой суммы в 1 млрд евро осенью 2014 года, накануне парламентских выборов. На минуточку: Илан Шор украл у республики (на тот момент) сумму, эквивалентную 12% ВВП.

Для проворачивания аферы мошенникам понадобилось всего несколько дней, в течение которых банки по принципу финансовой карусели кредитовали принадлежащие Шору компании. Затем эти средства выводились на латвийские банковские счета компаний из Великобритании и Гонконга. Простота и элегантность махинации объяснялись тем, что все обворованные банки на момент аферы были связаны с Иланом Шором, занимавшем пост председателя совета директоров Banca de Economii, попутно значившимся крупным акционером Ваnса Sociala и Unibank.

Как выяснило независимое детективное агентство Kroll (привлекалось в 1992 году Егоркой Гайдаром к расследованию исчезновения «золота партии»), нанятое Нацбанком Молдавии для расследования махинации, найденная сгоревшей инкассаторская машина, на которой перевозились документы обворованного Ваnса de Economii, принадлежала охранному агентству Klassika Force Илана Шора. В отчёте Kroll также упоминается, что Илан Шор является ключевой фигурой в банковских махинациях.

В июне 2016 года махинатор на 72 часа был задержан для допроса в Национальном центре по борьбе с коррупцией, и даже помещён под домашний арест. Однако мерзавчику до сих пор удаётся избегать тюремного срока, оформив явку с повинной и получив защиту УК и статус свидетеля. Шор напропалую раздаёт интервью прессе, рассказывая о своём «плодотворном сотрудничестве со следствием» и даже о «преувеличении суммы банковской кражи». В последнее время махинатор заявляет даже о своей якобы невиновности в «преступлении века».

На основании показаний Шора на 9 лет за решётку отправился его подельник и участник других коррупционных скандалов, бывший премьер Молдавии Влад Филат, хапнувший «сотни миллионов долларов».

В общем, личность Илана Шора раскрывается, как на редкость скользкого, беспринципного и феноменального ворюги. И с таким-то счастьем, да в политику: в июне 2015 года, когда Шор отбывал домашний арест, он умудрился победить на выборах примара (мэра) города Орхей в первом туре, набрав сногсшибательные 62% голосов.

Теперь, поддерживаемый Плахотнюком, жулик прёт в парламент, надеясь отхватить проходные 6% голосов избирателей и обеспечить себе депутатскую неприкосновенность. Победа социалистов на выборах будет наверняка означать для Шора неиллюзорную перспективу оказаться на соседней шконке с Филатом в тюремной камере.

По мнению наблюдателей, если бы выборы в парламент Молдавии состоялись в ближайшие выходные, Шор со своей партией имел бы все шансы преодолеть порог в 6% и победить в двух избирательных округах города Орхей.

По-видимому, оптимистические прогнозы и поддержка главного олигарха Молдавии придали уверенности воровайке Шору, внезапно вылезшему с пучком обвинений в адрес президента Игоря Додона.

Так, Шор уверяет прессу, что близко знаком с Додоном, финансировал своих капиталов его президентскую кампанию, и даже оказывал президенту некоторые приятные услуги, вроде посещения футбольного матча в Монако на личном самолёте.

Обвинения были подхвачены демпартийным руководством парламента с обещаниями разобраться. Сам Додон утверждает, что неоднократно встречался с Шором, посещал на его личном самолёте некоторые мероприятия, но в это время он не состоял на государственной службе.

В ответ на обвинения Шора Додон назвал его «политиком с низкой социальной ответственностью, который даже по-маленькому не сходит без разрешения Демократической партии и ее лидера Влада Плахотнюка».

Подводя итог.

Несомненно, запрет на появление в России таким одиозным фигурам, как Илан Шор – не только оправдан, но и необходим. Россия только выиграет, если новый дом Шора в Подмосковье будет пустовать, а бизнес в России перейдёт в другие руки в счёт покрытия убытков за банковские махинации. Осталось только убедить молдавских избирателей не поддаваться на обещания прожжённого жулика «облагодетельствовать», «привести к процветанию» и «привлечь инвестиции». Как говорил Глеб Жеглов, «вор должен сидеть в тюрьме!»

Если молдавские избиратели и в самом деле хотят помочь своей стране совершить резкий разворот от самоубийственного курса «демократов» Плахотнюка в сторону России, им необходимо принять во внимание сигнал, что Шор – не друг России. Не дать пройти в парламент этому наглому клопику – значит способствовать приходу к власти в Кишинёве здоровых политических сил, получить шанс на достойное будущее.