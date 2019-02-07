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07.02.2019, Москва, Александр Ростовцев
 
Авторская колонка, Выборы, Политика, Приднестровье, Россия
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Муж певицы Жасмин вступил в антироссийскую игру

Совсем скоро, 24 февраля, в Молдавии состоятся парламентские выборы, которые могут кардинально изменить расстановку сил в республике. Фаворит общественных симпатий – оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), ориентирующаяся на президента Игоря Додона. Ему очень нужна победа социалистов, ведь только тогда молдавский президент обретет реальные полномочия, которые пока что сосредоточены у прозападного парламентского большинства. В случае успеха на выборах соратники Додона обязуются аннулировать все решения, принятые представителями Демократической партии, которые привели к ухудшению отношений республики с Россией.

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Так, представители ПСРМ объявили о намерении аннулировать закон об антироссийской пропаганде и принять новый закон о языках, а также сделать всё необходимое для сближения с Россией – вплоть до интеграции Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Судя по решительному настрою политиков и избирателей, люди Молдавии не только сыты по горло бардаком, громко именуемым «демократией», но и сделали для себя определённые выводы, наблюдая за поведением украинского соседа, идущего верной дорогой саморазрушения на почве клинической русофобии.

Интересно, что к тем же выводам пришли американские социологи из Международного республиканского института (IRI): народ Молдавии устал от правящего режима прозападной коалиции в парламенте.

Текущие власти в Кишиневе не устраивают Москву и даже Запад по очевидным причинам: повальной коррупции и деградирующих общественно-политических отношений внутри страны.

Кроме социалистов, противником действующего режима выступает праволиберальный блок ACUM, имеющий поддержку Запада. По прогнозам экспертов, коалиция из социалистов и праволибералов в новом молдавском парламенте имеет все шансы стать правящей, потеснив с ключевых постов в республике проворовавшихся «демократов».

Правящая Демпартия, подогретая деньгами главного олигарха Молдавии Влада Плахотнюка и административным ресурсом, может рассчитывать примерно на четверть мандатов в новом парламенте. Плахотнюка, однако, явно не устраивает перспектива перехода его карманной партии в оппозицию, не говоря уже об аннулировании антироссийских законов.

На первый взгляд, правящий режим обречён. Но, судя по всему, Плахотнюк намерен провернуть «План Б», проталкивая в парламент Молдавии партию «Шор».

Лидер партии «Шор» – эдакий уникум и киндер-сюрприз Илан Шор – сын кишинёвских репатриантов, уроженец Израиля. Довольно известный (и не только в Молдавии) бизнесмен с обширными связями в России, Израиле и даже Киргизии, женатый на российской эстрадной певице Жасмин.

В молдавских СМИ Илана Шора в последнее время стали частенько называть «пророссийским политиком». Из долгого и печального опыта известно, что придя во власть, все эти «пророссийские» очень быстро переобуваются, обнаруживая мохнатое антироссийское мурло.

Быть может, бизнесмен Шор со своей одноименной партией не такой, клевещут на уважаемого человека?

Начать надо, видимо, с того, что Шору в 2015 году был запрещён въезд в Россию сроком на 6 лет. По некоторым данным, причиной запрета стали финансовые махинации «пророссийского политика», нанесшие ущерб нескольким российским банкам. Сразу же после объявления Шора невъездным, за него ухватились казённые молдавские борцы с коррупцией.

Летом 2017 года Кишиневский суд приговорил «уважаемого человека» к 7,5 годам тюрьмы за финансовые аферы. «Новая надежда» Плахотнюка обвиняется в «преступлении века» – выводе из трёх молдавских банков кругленькой суммы в 1 млрд евро осенью 2014 года, накануне парламентских выборов. На минуточку: Илан Шор украл у республики (на тот момент) сумму, эквивалентную 12% ВВП.

Для проворачивания аферы мошенникам понадобилось всего несколько дней, в течение которых банки по принципу финансовой карусели кредитовали принадлежащие Шору компании. Затем эти средства выводились на латвийские банковские счета компаний из Великобритании и Гонконга. Простота и элегантность махинации объяснялись тем, что все обворованные банки на момент аферы были связаны с Иланом Шором, занимавшем пост председателя совета директоров Banca de Economii, попутно значившимся крупным акционером Ваnса Sociala и Unibank.

Как выяснило независимое детективное агентство Kroll (привлекалось в 1992 году Егоркой Гайдаром к расследованию исчезновения «золота партии»), нанятое Нацбанком Молдавии для расследования махинации, найденная  сгоревшей инкассаторская машина, на которой перевозились документы обворованного Ваnса de Economii, принадлежала охранному агентству Klassika Force Илана Шора. В отчёте Kroll также упоминается, что Илан Шор является ключевой фигурой в банковских махинациях.

В июне 2016 года махинатор на 72 часа был задержан для допроса в Национальном центре по борьбе с коррупцией, и даже помещён под домашний арест. Однако мерзавчику до сих пор удаётся избегать тюремного срока, оформив явку с повинной и получив защиту УК и статус свидетеля. Шор напропалую раздаёт интервью прессе, рассказывая о своём «плодотворном сотрудничестве со следствием» и даже о «преувеличении суммы банковской кражи». В последнее время махинатор заявляет даже о своей якобы невиновности в «преступлении века».

На основании показаний Шора на 9 лет за решётку отправился его подельник и участник других коррупционных скандалов, бывший премьер Молдавии Влад Филат, хапнувший «сотни миллионов долларов».

В общем, личность Илана Шора раскрывается, как на редкость скользкого, беспринципного и феноменального ворюги. И с таким-то счастьем, да в политику: в июне 2015 года, когда Шор отбывал домашний арест, он умудрился победить на выборах примара (мэра) города Орхей в первом туре, набрав сногсшибательные 62% голосов.

Теперь, поддерживаемый Плахотнюком, жулик прёт в парламент, надеясь отхватить проходные 6% голосов избирателей и обеспечить себе депутатскую неприкосновенность. Победа социалистов на выборах будет наверняка означать для Шора неиллюзорную перспективу оказаться на соседней шконке с Филатом в тюремной камере.

По мнению наблюдателей, если бы выборы в парламент Молдавии состоялись в ближайшие выходные, Шор со своей партией имел бы все шансы преодолеть порог в 6% и победить в двух избирательных округах  города Орхей.

По-видимому, оптимистические прогнозы и поддержка главного олигарха Молдавии придали уверенности воровайке Шору, внезапно вылезшему с пучком обвинений в адрес президента Игоря Додона.

Так, Шор уверяет прессу, что близко знаком с Додоном, финансировал своих капиталов его президентскую кампанию, и даже оказывал президенту некоторые приятные услуги, вроде посещения футбольного матча в Монако на личном самолёте.

Обвинения были подхвачены демпартийным руководством парламента с обещаниями разобраться. Сам Додон утверждает, что неоднократно встречался с Шором, посещал на его личном самолёте некоторые мероприятия, но в это время он не состоял на государственной службе.

В ответ на обвинения Шора Додон назвал его «политиком с низкой социальной ответственностью, который даже по-маленькому не сходит без разрешения Демократической партии и ее лидера Влада Плахотнюка».

Подводя итог.

Несомненно, запрет на появление в России таким одиозным фигурам, как Илан Шор – не только оправдан, но и необходим. Россия только выиграет, если новый дом Шора в Подмосковье будет пустовать, а бизнес в России перейдёт в другие руки в счёт покрытия убытков за банковские махинации. Осталось только убедить молдавских избирателей не поддаваться на обещания прожжённого жулика «облагодетельствовать», «привести к процветанию» и «привлечь инвестиции». Как говорил Глеб Жеглов, «вор должен сидеть в тюрьме!»

Если молдавские избиратели и в самом деле хотят помочь своей стране совершить резкий разворот от самоубийственного курса «демократов» Плахотнюка в сторону России, им необходимо принять во внимание сигнал, что Шор – не друг России. Не дать пройти в парламент этому наглому клопику – значит способствовать приходу к власти в Кишинёве здоровых политических сил, получить шанс на достойное будущее.

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