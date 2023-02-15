Муж Симоньян недоволен военкорами, показывающими неудачи российской армии

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Военкоры и прочие располагающие информацией из зоны СВО лица работают на вражеские ЦИПсО, когда раздувают темы военных провалов ВС РФ или командования, тогда как на Украине царит тотальная цензура, и практически такая проблема не стоит вообще.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» Тигран Кеосян, кинорежиссер, продюсер, телеведущий и муж главреда RT Маргариты Симоньян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть замечательные военкоры, есть замечательные люди с мест, мы это читаем. Скажите, а мы уверены, что для общества в широком смысле слова необходимо знать о тех проколах, которые мы получили в Макеевке или под Угледаром? При том, что мы знаем, что существует прямая связь между людьми, которые должны доводить сведения, вплоть до Верховного, она есть. Никоим образом не покрывать, никоим образом не вытаскивать из-под ответственности, нет. Но это дело внутриармейское», – сказал режиссер.

«Вот мы все удивляемся, что происходит на Украине. А на Украине есть тотальная цензура, и все почему-то уверенны – их бомбят, нет света, ничего, а они победят. Ну, победят они! Они же не все притворяются, точно не все. Даже в большинстве своём они не притворяются. Вещи-то непопулярные, но мы живём в такое время, что надо принимать эти условия игры, которые власть ещё не выступила модератором и не определяет», – объяснил режиссёр.

Он призвал военкоров и прочих лиц, располагающих информацией, не подыгрывать вражеской пропаганде.

«Я просто прошу, что когда происходят такие залёты, а они происходят по разным причинам, учимся, война, всегда будут «косяки», мы учимся на этих «косяках». Да, они с жертвами, к безумному сожалению. Но если вы раздуваете эту историю, значит хотите вы или не хотите, вы работаете на ЦИПсО. По одной лишь причине: у вас есть каналы доставки информации, вплоть до Верховного главнокомандующего, и я это знаю точно. Поэтому не надо думать о плюс десяти тысячах подписчиков, давайте всё-таки думать о стране», – сказал Кеосаян.

Напомним. что недавно появились кадры артиллерийского поражения российской бронетанковой колонны под Угледаром.