Муж Собчак присосался к госбюджету и продолжает «лавировать»

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Муж скандальной тележурналистки Ксении Собчак – режиссер Константин Богомолов продолжает получать из госбюджета крупные суммы на свое сомнительное «творчество», несмотря на то, что сразу после начала СВО сбежал в Израиль.

Богомолов успешно «лавирует», заигрывая то с либералами, то с властью. Характерна ситуация с его спектаклем «Идеальный муж», который вызвал возмущение верующих за демонстрацию креста в постановке, изобилующей пошлостью и гомосексуализмом. Богомолов пообещал, что уберет христианские символы из спектакля.

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«Из спектакля уйдут мгновения, связанные с символами веры. С великими символами страдания и искупления. И я сожалею, что эти мгновения могли принести боль и переживания подлинно верующим людям», — написал Богомолов в американской соцсети, добавив, что крест, который «становился предметом игры», мог причинять боль.

Это публичное раскаяние не надо принимать за чистую монету. По сути это реклама возвращения спектакля «Идеальный муж» на сцену МХТ им Чехова, откуда Богомолов был со скандалом изгнан в 2013 году по просьбе православных общественных организаций. Верующих возмутил именно «Идеальный муж», хотя и в других работах режиссера доминировали скабрезные шуточки на тему секса и дефекации.

Но Богомолов не унывал. Он мастерски втерся в доверие к мэру Москвы Сергею Собянину и даже стал его доверенным лицом на очередных выборах. В награду за услуги муж Собчак получил место главного режиссера в театре на Малой Бронной.

Борясь за благосклонность властей, Богомолов выступил как бы с антизападным манифестом против так называемой новой этики на Западе. Этот манифест вызвал шок и возмущение в либеральной среде, писавшей режиссеру коллективные ответы в «Новой газете».

Сотрудничество с властью продолжилось в этом году. Летом Богомолов представил новый спектакль «Гамлет in Moscow». В нем мало что осталось от пьесы Шекспира, зато были выведены как персонажи реальные театральные критики, бежавшие из России сразу после начала СВО. На премьере присутствовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с женой. Спектакль трактовался как сатира на беглых.

Высмеянные театральные критики подвергли Богомолова безжалостному линчеванию в соцсетях, но он не сильно расстроился. Дело в том, что режиссер получил то только на декорации «Гамлета» из бюджета под 2 миллиона рублей. При этом цены на билеты в партере стоили 20 тыс рублей.

Так, за государственные средства Богомолов элегантно «искупил грех». Ведь сразу после начала СВО в марте он вместе с женой и пасынком бежал в Израиль. Потом Собчак выдавала поездку за «очередной отпуск», а сам Богомолов отмолчался.

До сих пор он не высказывался по текущей ситуации, как раньше не реагировал на тему Крыма. Подобно своей жене он предпочитает лавировать, с одной стороны, заигрывая с либеральной тусовочкой, с другой – выпрашивая у власти гранты на спектакли, хлебные должности, премии. Такая позиция, видимо, по замыслу режиссера, даст ему возможность оставаться на плаву при любом раскладе.