Мужчин для «такой войны» хватит Украине еще на полтора-два года – Бортник

Анатолий Лапин.  
07.11.2023 20:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


При сохранении нынешней интенсивности войны, мобилизационного ресурса на Украине хватит еще на полтора-два года. После этого придется либо призывать в армию женщин, либо приглашать военные контингенты «западных союзников».

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При сохранении нынешней интенсивности войны, мобилизационного ресурса на Украине хватит еще на полтора-два года....

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«Для такой войны, как сейчас, она меняется в своем формате регулярно, но для такой войны, как сейчас, украинского мобресурса хватит на полтора-два года. Дальше мы вынуждены будем или массово мобилизовывать женщин, или привлекать контингенты наших западных партнеров, если нам придется продолжать такую войну, как сейчас.

Российского хватит чуть больше, раза в два. Но тут все будет зависеть, если все будет продолжаться в таком режиме, насколько сильно западные союзники Украины будут готовы вмешиваться в войну – и будут ли они готовы вмешиваться напрямую», – заявил Бортник.

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