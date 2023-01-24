Мужчин массово хватают на улицах и забирают в армию: дела на фронте плохи

Анатолий Лапин.  
24.01.2023 16:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


За последние дни в Сети появилось сразу несколько роликов из разных регионов Украины, где запечатлено, как граждан мужского пола хватают на улицах и, вручив повестку, применяя физическую силу, мобилизуют в ряды ВСУ. Призывники пытаются вырваться и оказать сопротивление, но чаще всего им противостоит сразу несколько вооруженных военных.

За последние дни в Сети появилось сразу несколько роликов из разных регионов Украины, где...

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По мнению командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, это говорит о том, что Украина практически исчерпала свои мобилизационные ресурсы и на передовую отправляют уже тех, кто до последнего старался избежать участия в боевых действиях. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Противник чувствует себя даже в тактическом смысле не очень комфортно, хотя я понимаю, что он, все-таки, сохраняет какие-то наступательные ресурсы, и где-то мы увидим введение в действие этих ресурсов.

При этом, если говорить не о тактическом, а о стратегическом состоянии противника, то мы понимаем, что он уже практически достиг предела своих возможностей.

Потому что, какое бы количество техники не поставлял Запад, а царица полей – это, все-таки, пехота.

И, если Украина уже так безжалостно мобилизует последних, кто максимально старался избежать мобилизации, – самых низко мотивированных людей, – их отлавливают где угодно и быстро отправляют на линию фронта, это говорит о том, что ресурсы истощаются.

Он уже свои потенции реализовал по максимуму, просто сейчас доедает то, что у него было накоплено, и пытается не совсем качественным ресурсом по принципу «лучших из лучших мы уже выбили, давайте лучших из худших».

Потом останутся просто худшие из худших.

Я всегда говорил, что мы сильны в игре вдолгую, что мы сначала раскачиваемся, а потом начинаем уже наверстывать», – заявил Ходаковский.

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