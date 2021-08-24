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24.08.2021 16:05 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Киев, Происшествия, Украина
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Мужчина поджег себя во время парада на «День независимости» в Киеве

Новости УкраиныВ Киеве на параде в честь дня независимости Украины мужчина прямо в толпе зрителей...

В Киеве на параде в честь дня независимости Украины мужчина прямо в толпе зрителей попытался совершить акт самосожжения.

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Видеоролики с места происшествия появились в соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На кадрах видно, что вмешались другие люди и полиция. Пламя удалось потушить. Отмечается, что мужчина практически не пострадал, потерпевшему вызвали скорую.

«Правоохранители оперативно отреагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он госпитализирован в больницу», – прокомментировали в Нацполиции.

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