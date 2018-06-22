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Мужчина устроил дебош на суде по измене Януковича
Один из мужчин, следивших за проходящим сегодня в Киеве процессом по госизмене Виктора Януковича, был обвинен в попытке сорвать заседание, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Это произошло после того, как в ходе допроса свидетеля судья Девятко снял вопрос о том, была ли в 2014 году цель у Януковича помочь ввести войска РФ на территорию Украины.
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Судья снял вопрос, заявив: «мы не теряем надежду услышать это непосредственно от обвиняемого Януковича».
После этого один из присутствовавших в зале начал возмущаться тем, что свидетелю не дали ответь на вопрос адвоката. Судья попросил представителей полиции вывести кричавшего из зала.
«Ты предал систему, ты предал все! Вопрос четко звучал, человек – участник процесса! Человек знает правду! Что это за правосудие? Какое у вас правосудие? Вы хотите прекратить кровопролитие? Человек может ответить на вопрос, главный вопрос. Вы ему не дали! Иуда», – крикнул тот, когда его выводили.
Метки: Виктор Янукович
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